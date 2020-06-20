Резкая смена погоды: медики рассказали, как улучшить состояние здоровья в такие периоды

Погода в Украине меняется настолько часто, что за одну неделю можно почувствовать, как минимум три сезона и три разных температурных режима. Это сильно сказывается на самочувствии человека и могут возникать головные боли, слабость, боли в суставах, ощущение разбитости и усталости.

Специалисты рассказали, как улучшить состояние своего здоровья и минимизировать воздействие перепадов погоды на организм. Врач-невролог Татьяна Майкова дала практические советы украинцам в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Она объяснила, что, когда меняется погода, организм реагирует автоматически, так как температурные рецепторы и рецепторы давления в организме человека начинают адаптироваться к влажности и другим изменениям климата.

"Такая погода забирает силы из организма, потому что он должен адаптироваться. Когда силы у нас заканчиваются, то есть мы устали, то начинаем это чувствовать в виде боли, изменения настроения, повышения или понижения давления", – рассказала врач-невролог и добавила, что организму можно помогать перестроиться на новую погоду.

Майкова посоветовала ложиться спать за час до полуночи, чтобы сон имел не только количество часов, но и качество. Также она порекомендовала украинцам больше двигаться, но физическая нагрузка должна быть умеренной.

"Не обязательно изнурять себя в тренажерных залах, стоит устраивать часовые прогулки на свежем воздухе или легкие пробежки в парке. Плавать или делать легкую гимнастику. И не забывать о правильном питании – а это баланс овощей, мяса, рыбы, яиц и кисломолочных продуктов. Тогда у нашего организма будут силы не только на борьбу с так называемой метеозависимостью, но и с другими недугами", - добавила специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог рассказала, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что врачи посоветовали, что есть и пить, чтобы оставаться здоровыми и чувствовать себя хорошо во время жары.