Режисер "Сам удома" шкодує про камео з Трампом: "Це моє прокляття"

Чому Трамп з'явився в "Сам удома 2"

На момент створення стрічки тоді ще магнат нерухомості володів нью-йоркським готелем "Плаза", у якому проходили зйомки. Коламбус розповідав, що в обмін на дозвіл знімати в приміщенні довелося залучити майбутнього президента до епізодичної ролі, де він вказує шлях юному Кевіну.

"Ми заплатили гонорар, але він також сказав: "Єдиний спосіб, у який ви можете використовувати "Плазу", - якщо я буду у фільмі". Тож ми погодилися взяти його у фільм", - сказав він Business Insider у 2020 році.

Через три роки Дональд Трамп відповів на слова режисера, звинувативши того у брехні. Мовляв, на його ролі наполягали й він приніс картині успіх.

"Однак тепер, через 30 років, Коламбус (як його справжнє ім'я?) виступив із заявою, що я примусив себе знятися у фільмі. Ніщо не може бути настільки далі від правди. Ця епізодична роль допомогла зробити фільм успішним... Просто ще один голлівудський хлопець з минулого, який шукає швидкого розв’язання проблеми реклами Трампа для себе!" - писав він в Truth Social.



Що каже режисер про появу Трампа в "Сам удома 2"

Коламбус спростував слова чинного президента США. Він хотів вирізати камео і шкодує, що не зробив цього.

"Через роки це стало прокляттям. Це стало такою річчю, що я хотів би, щоб її не було. Що відбувається в голові цього хлопця? Він сказав, що я брешу. Я не брешу. Він сказав, що я благав його знятися у фільмі, але немає такого світу, де б я благав не актора знятися у фільмі. Але ми відчайдушно хотіли отримати готель "Плаза". Ця сцена стала для мене тягарем", - зізнався він.

Проте прибрати Трампа з "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" режисер не може.

"Але якщо я виріжу Трампа, мене, мабуть, виженуть із країни. Мене вважатимуть таким, що не придатний для життя в Сполучених Штатах, тож мені доведеться повернутися до Італії чи ще кудись", - саркастично пояснив Кріс.

Він народився та виріс у Сполучених Штатах, а також має італійське коріння, тож таким чином покепкував з планів теперішньої адміністрації щодо масових депортацій.

Кріс в компанії Маколея Калкіна та Кетрін О'Гара (фото: instagram.com/chriscolumbus)

Нагадаємо, для Коламбуса "Сам удома" став першим успішним хітом, який приніс понад 475 мільйонів доларів. У сімейній комедії Маколей Калкін зіграв 10-річного Кевіна Маккалістера, якого батьки залишили самого на Різдво. Він змушений самотужки дбати про себе та відбиватися від грабіжників, які прагнуть заволодіти чужим майном на свята.