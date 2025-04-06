Рейтинг найнебезпечніших цукерок в Україні: ви будете вражені!

Цукерки з трансжирами

Часто у складі цукерок містяться трансжири - це гідрогенізовані рослинні олії, які використовують для покращення текстури та збільшення терміну зберігання. Вони підвищують рівень «поганого» холестерину та можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань. Особливо багато трансжирів у шоколадних батончиках, таких як "Снікерс", "Марс" та "Баунті", а також у дешевих карамелях та ірисках.

Небезпечні підсолоджувачі та надлишок цукру

Більшість фабричних цукерок містять величезну кількість цукру, що може призвести до розвитку діабету, ожиріння та проблем із зубами. Деякі виробники додають штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сахарин або сироп глюкози-фруктози, що впливають на метаболізм і можуть викликати залежність. Найбільш "солодкими" з цієї точки зору є льодяники, глазуровані шоколадом цукерки та жувальні солодощі типу "Чупа-Чупс".

Штучні барвники та ароматизатори

Для привабливого вигляду та смаку багато виробників додають штучні барвники та ароматизатори, які можуть викликати алергічні реакції та навіть токсичну дію на організм. Найнебезпечніші барвники - тартразин (E102), понсо 4R (E124) та кармазин (E122). Вони часто зустрічаються у яскравих жувальних цукерках, таких як "Скітлз" та "Мамба".

Як вибрати безпечні цукерки?

Щоб уникнути негативного впливу, варто уважно читати склад цукерок перед покупкою. Краще віддавати перевагу натуральним солодощам - чорному шоколаду з високим вмістом какао, фруктовим пастилкам або домашнім ласощам.

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