Reuters и CNN рассказали, как в Украине процветает черный рынок фейковых COVID-сертификатов

В Украине процветает черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации, и правоохранители активизировали борьбу с проблемой. Такая ситуация в стране происходит на фоне одного из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире.

Об этом говорится в материале Reuters и сюжете CNN .

В публикации показано видео полицейского рейда, в ходе которого в приемной врача обнаружили пачку наличных на сумму 12 тысяч долларов. Речь идет о разоблачении медработника в Хмельницкой области, который за деньги вносил в электронные медицинские карты недостоверные сведения о COVID-вакцинации.

Отмечается, что случай на этой неделе стал "одним из сотен уголовных расследований, обнародованных властями в ходе подавления процветающего черного рынка" поддельных справок и документов о прививках от COVID-19 и тестах.

В материале говорится о том, что Украина "изо всех сил пытается убедить скептически настроенное население" вакцинироваться.

"Только около 7 миллионов украинцев из 41 миллиона населения полностью привиты от COVID-19, и исследования показывают, что около половины взрослых не хотят вакцинироваться. Правительство сделало прививки обязательными для некоторых государственных служащих, и непривитые граждане сталкиваются с ограничениями на посещение ресторанов и спортивных мероприятий. Новые правила побудили больше людей пройти вакцинацию, но также предоставили больше стимулов для тех, кто не хочет вакцинации, получать поддельные вакцины", - указывается в публикации.

По словам главного врача инфекционного отделения киевской больницы № 3 Татьяны Михайлевской, поддельные свидетельства о вакцинации только продлевают пандемию, и их покупка "сейчас, вероятно, является самым страшным преступлением, совершенным против страны и нашего общества".

"Мы устали от этой пандемии. Мы хотим быть обычными врачами. Я, например, кардиолог. Я хочу быть кардиологом, а не ковидным врачом. Я хочу хорошо выспаться, а не отвечать на ночные звонки моих напуганных пациентов", - сказала она Reuters.

Видео: в Украине борются с проблемой подделок "ковидных" сертификатов

Нерешительность граждан относительно вакцинации была еще до пандемии - она ​​способствовала вспышке кори в Украине в 2019 году, когда тоже процветал черный рынок поддельных справок. Опрос, проведенный в августе Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива показал, что 56% населения не планировали в ближайшее время прививаться от COVID-19.

Также в материале перечисляются некоторые недавние примеры, как в разных городах Украины разоблачали дельцов по сертификатам. В частности, в Сумах правоохранители задержали мужчину, распространявшего поддельные документы о вакцинации в социальных сетях за вознаграждение в 3 тысячи гривен (114 долларов). В Чернигове продажей фейковых сертификатов занимался 52-летний туристический агент (по 250 долларов за штуку, и таких клепал по 20 в день).

По данным украинской пограничной службы, с августа было обнаружено 350 поддельных справок. Также были случаи, когда люди покупали липовые COVID-сертификаты, а затем хотели получить настоящую прививку, пишет Reuters со ссылкой на врача киевского центра вакцинации.

"Украина была близка к тому, чтобы утонуть в поддельных свидетельствах о вакцинации", - заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, предупредив, что виновные "не смогут избежать наказания".

Также в материале приводятся слова одной из противниц вакцинации из Киева:

"Если встанет вопрос о выборе вакцинации или увольнения, я либо попробую купить справку, либо уволюсь", - сказала журналистам некая Елена.