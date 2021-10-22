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В Киеве медработники наладили схему продажи поддельных COVID-сертификатов

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Пятница 22 октября 2021 15:28
В Киеве медработники наладили схему продажи поддельных COVID-сертификатов Фото: В Киеве медработники наладили схему продажи поддельных COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве правоохранители разоблачили сотрудников лаборатории, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты без сдачи анализов. Ежедневно услугами медлаборатории могли воспользоваться 3-5 клиентов, заплатив от 725 до 1800 гривен за поддельный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, врач лаборатории организовал "бизнес" по продаже поддельных сертификатов. Он искал клиентов сам и с помощью посредников. Также врачу помогали три медсестры, которые вносили неправдивые данные в базу и печатали готовы документы.

Работники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

Правоохранители начали уголовное дело по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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