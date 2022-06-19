Рецепт "жареного молока": простой способ приготовить нежный десерт на сковороде

"Жареное молоко" - испанский десерт из очень простых ингредиентов. Leche frita - именно так его называют на родине. В основе десерта заварной крем, обжаренный в панировке.
Рецептом поделилась украинский блогер-кулинар Alina FooDee.
Для крема:
Для панировки:
Для посыпки:
Скриншот: таким наш десерт будет внутри
Отлейте небольшое количество молока, приблизительно 150-200 мл. Остальное молоко вылейте в кастрюлю, добавьте цедру лимона, палочку корицы и варите на медленном огне до горячего состояния, чтобы молоко насытилось ароматами цедры и корицы.
Муку просейте, маленькими порциями добавьте холодное молоко, перемешивая, чтобы не было комочков. Добавьте сахар, ванильный сахар, щепотку соли и два желтка. Хорошо перемешайте до однородности.
Добавьте к яйцам и муке небольшое количество горячего молока, процеженного через сито, быстро перемешайте, введите остальное молоко. Перелейте в кастрюлю и варите крем до загустения, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Если все же комочки появились, то можно пропустить крем через сито.
Форму выстелите пленкой, переложите крем, разровняйте и накройте сверху пленкой, чтобы не появилась корочка. Оставьте остыть при комнатной температуре, потом поставьте в холодильник на 1,5-3 часа, пока крем полностью не застынет.
Доску припылите мукой, выложите крем, сверху припылите мукой. Разрежьте на 12-16 частей. Каждый кусочек обваляйте в муке.
В яйца добавьте щепотку соли и перемешайте до однородности. Каждый кусочек окуните в яйцо. Потом снова обваляйте в муке.
Обжарьте на большом количестве растительного масла со всех сторон.
Смешайте сахар с корицей, обваляйте жареное молоко.
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