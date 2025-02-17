Рецепт ранкового коктейлю з високим вмістом білка, який ви будете готувати постійно

Хочете почати ранок смачно та корисно? Спробуйте білковий коктейль, який зарядить вас енергією, допоможе підтримати м’язи та довго даруватиме відчуття ситості. Цей рецепт - справжня знахідка для тих, хто шукає швидкий, поживний і смачний спосіб розпочати день.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на EatingWell ділиться рецептом простого, але смачного коктейлю з високим вмістом білка на сніданок.

"Білок - це неймовірно важливий макроелемент, особливо коли ми говоримо про сніданок. Він не тільки забезпечує нас енергією, але й допомагає нам довше почуватися ситими", - розповіла дієтолог Лорен Манакер.

Вона особисто регулярно готує напій, який дозволяє отримати 15 грамів білка та 49 грамів вуглеводів. Він ідеально підходить особливо для “підживлення тіла після ранкового тренування”. При цьому на приготування цього коктейлю йде менше п’яти хвилин.

Інгредієнти для протеїнового коктейлю на сніданок

1,5 склянки соєвого молока (без цукру)

2 середніх нарізаних банани

1 склянка замороженої вишні без кісточок

1/2 склянки знежиреного грецького йогурту

2 столові ложки натурального арахісового масла

1 столова ложка какао-порошку

Щоб приготувати цей “диво-напій”, просто змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідної консистенції 1-2 хвилини, поступово збільшуючи швидкість від низької до високої. За бажанням, додайте кілька кубиків льоду, якщо ви хочете, щоб напій був холоднішим.

Банани додають корисний смак та вітаміни (фото: Freepik.com)

У даному коктейлі соєве молоко, йогурт і арахісове масло забезпечують білок, банани є хорошим джерелом складних вуглеводів, клітковини та калію, а вишні - це антиоксидант і джерело вітаміну С.

До слова, соєве молоко можна замінити мигдальним. Однак воно містить дещо менше білка.

Дієтолог також радить використовувати заморожені фрукти. Вони не тільки роблять ваш напій прохолодним і освіжаючим, але й надають йому більш густу консистенцію. Заморожені банани, ягоди або манго - чудовий вибір.