Рецепт омлету на сніданок від учасника МайстерШеф: знадобиться лише 1 хвилина
Приготувати смачний сніданок із яєць - дуже легко. Французький омлет - прекрасний початок дня, адже він дуже багатий на білки, які нам так необхідні.
Учасник МастерШеф представив рецепт страви лише за одну хвилину на своїй сторінці в Instagram.
Для омлету візьміть:
- Свіжі яйця
- Вершкове масло
- Сіль.
Покроковий рецепт приготування
Розбийте в миску три яйця, підсоліть їх та збийте ручним вінчиком. На сковорідку покладіть шматочок вершкового масла. Потім вилити збиту яєчну масу. На сковорідці постійно помішуйте лопаткою яйця.
На вигляд у вас буде щось схоже на скрембл. Наприкінці зупиніться і не помішуйте. Зачекайте приблизно 30 секунд і скрутіть лопаткою яйця в рулет. У вас вийде французький омлет. Смачного!
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