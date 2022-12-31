Рецепт омлету на сніданок від учасника МайстерШеф: знадобиться лише 1 хвилина

Приготувати смачний сніданок із яєць - дуже легко. Французький омлет - прекрасний початок дня, адже він дуже багатий на білки, які нам так необхідні.

Учасник МастерШеф представив рецепт страви лише за одну хвилину на своїй сторінці в Instagram.

Для омлету візьміть:

Свіжі яйця

Вершкове масло

Сіль.

Покроковий рецепт приготування

Розбийте в миску три яйця, підсоліть їх та збийте ручним вінчиком. На сковорідку покладіть шматочок вершкового масла. Потім вилити збиту яєчну масу. На сковорідці постійно помішуйте лопаткою яйця.

На вигляд у вас буде щось схоже на скрембл. Наприкінці зупиніться і не помішуйте. Зачекайте приблизно 30 секунд і скрутіть лопаткою яйця в рулет. У вас вийде французький омлет. Смачного!