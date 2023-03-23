Рецепт французьких грінок на сніданок: дуже смачно і готується на "раз, два"
Фото: Рецепт французьких грінок (freepik.com)
Сніданок - дуже важливий прийом їжі, що дає заряд бадьорості весь день. Побалуйте себе смачними грінками, які дуже легко приготувати.
Рецептом французьких грінок поділився кулінарний блогер Олексій Крючков у Instagram.
Для грінок вам знадобиться
- солодка булка або білий хліб (краще солодка булка)
- 2 яйця
- 100 мл молока
- цукор 2 ст.л
Покроковий рецепт приготування
Візьміть два курячі яйця і збийте їх у ємності, додайте до них молоко. Також додайте туди дрібку солі. Наріжте солодку булку на шматочки та обмокніть у рідині. На сковорідці обсмажте з двох боків вершковому маслі по 2 хвилини.
Також грінки можна полити згущеним молоком, буде смачно. Смачного!
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