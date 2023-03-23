ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рецепт французьких грінок на сніданок: дуже смачно і готується на "раз, два"

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 08:30
Рецепт французьких грінок на сніданок: дуже смачно і готується на "раз, два" Фото: Рецепт французьких грінок (freepik.com)
Автор: Styler

Сніданок - дуже важливий прийом їжі, що дає заряд бадьорості весь день. Побалуйте себе смачними грінками, які дуже легко приготувати.

Рецептом французьких грінок поділився кулінарний блогер Олексій Крючков у Instagram.

Для грінок вам знадобиться

  • солодка булка або білий хліб (краще солодка булка)
  • 2 яйця
  • 100 мл молока
  • цукор 2 ст.л

Покроковий рецепт приготування

Візьміть два курячі яйця і збийте їх у ємності, додайте до них молоко. Також додайте туди дрібку солі. Наріжте солодку булку на шматочки та обмокніть у рідині. На сковорідці обсмажте з двох боків вершковому маслі по 2 хвилини.

Також грінки можна полити згущеним молоком, буде смачно. Смачного!

Нагадаємо, що дієтолог назвала продукти, які "ощасливлять" організм.

Раніше ми розповідали про 5 доступних продуктів, які знижують цукор у крові.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт завтрак