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Рецепт французских гренок на завтрак: потрясающе вкусно и готовится на "раз, два"

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Четверг 23 марта 2023 08:30
Рецепт французских гренок на завтрак: потрясающе вкусно и готовится на "раз, два" Фото: Рецепт французских гренок (freepik.com)
Автор: Styler

Завтрак - очень важный прием пищи, дающий заряд бодрости на весь день. Побалуйте себя вкусными гренками, которые очень легко приготовить.

Рецептом французских гренок поделился кулинарный блогер Алексей Крючков в Instagram.

Для гренок вам понадобится

  • сладкая булка или белый хлеб (лучше сладкая булка)
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • сахар 2 ст.л

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите два куриных яйца и взбейте их в емкости, добавьте к ним молоко. Также добавьте туда щепотку соли. Нарежьте сладкую булку на кусочки и обмокните в жидкости. На сковородке обжарьте с двух сторон на сливочном масле по 2 минуты.

Также гренки можно полить сгущенным молоком, будет вкусно. Приятного аппетита!

Напомним, что диетолог назвала продукты, которые "осчастливят" организм.

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