Ретроградный Меркурий: когда наступит сложный период и каких пакостей ожидать

Период ретроградного Меркурия – это период сложностей, внезапных изменений планов, различных неприятных событий, связанных с финансами, работой и взаимоотношениями между людьми.

Астрологи сообщили, что Меркурий начнет свое ретроградное движение 18 июня 2020 года. Они предупредили об опасности и посоветовали, как обойти все неприятности стороной. Об этом пишет издание SlovoFraza.

В ретроградном движении бывает много планет, но именно Меркурий оказывает самое неблагоприятное влияние на жизнь человека. С 18 июня стоит обратить внимание на все финансовые дела и операции, работу, обучение и общение с другими людьми. Все важные дела необходимо делать сразу, хотя выполнять обязанности станет немного сложнее. Любая мелочь в период ретроградного Меркурия может вызвать срывы планы, неурядицы в бизнесе и в работе.

В июне ретроградный Меркурий наступит в Знаке Близнецы, а это приведет к тому, что найти общий язык в общении будет намного сложнее. Не стоит ожидать компромиссов или того, что проблемы, а также конфликты с близкими разрешаться сами по себе. Самыми сложными днями станут 20, 21 и 22 июня, так как в эти дни ожидается солнечное затмение.

Все человеческие пороки и слабости в эти дни будут обострены, взаимопонимание будет достигаться с большим трудом. Агрессия и конфликтность будут преобладать.

Не стоит в период ретроградного Меркурия фокусировать свое внимание на командировках, дальних поездках и путешествиях. Обязательно нужно больше отдыхать, не допускать переутомления.

Астрологи советуют развлекать себя по мере возможностей, но при этом помнить о важности душевного комфорта и восстановлении сил.

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