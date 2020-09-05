ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ретроградный Марс в сентябре: астролог назвала самые опасные дни

Суббота 05 сентября 2020 18:50
Ретроградный Марс в сентябре: астролог назвала самые опасные дни
Ретроградный Марс 6 и 8 сентября (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила про ретроградное движение Марса, и назвала "хорошие" и "плохие" дни

Марс начнет свое ретроградное движение с 10 сентября, и пробудет в этой фазе вплоть до 14 ноября. Астролог говорит, что этот период плохо подходит для начала новых дел и важных процессов.

А вот до начала ретроградности - с 6 по 8 сентября - если вы планировали начать важные проекты, самое время это сделать. Об этом рассказала астролог Людмила Халанская, пишет Obozrevatel.

Именно в ближайшие дни - 6, 7 и 8 сентября - ранее действовашие негативные аспекты потеряют силу, а новые еще не наберут оборотов.

"Следующий такой относительно благоприятный период для начала новых дел наступит лишь во второй половине ноября, когда Марс вернется в директную фазу движения", - отметила специалист.

Халанская также добавила, что в 2020-ом году почти нет астрологически благоприятных дней, которые были бы абсолютно избавлены от негатива. Поэтому нельзя упускать ни одного более-менее гармоничного периода.

Несмотря на скудное число хороших дней, именно 2020-й очень подходит для начала долгосрочных, основательных проектов. Это обусловлено сильным влиянием Козерога в течение всего года.

Ранее мы писали, что астролог предупредила про беды, которые нас ждут из-за транзитного Марса в Овне.

Также сообщалось в гороскопе Таро на сентябрь всем знакам Зодиака, кто будет на высоте, а кому пора на отдых.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь астролог
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь