Ретроградний Марс у вересні: астролог назвала найнебезпечніші дні

Ретроградний Марс 6 і 8 вересня (фото: pixabay)

Астролог попередила про зворотний рух Марса, і назвала "хороші" і "погані" дні

Марс почне свій ретроградний рух з 10 вересня, і пробуде в цій фазі аж до 14 листопада. Астролог каже, що цей період погано підходить для початку нових справ і важливих процесів.

А от до початку ретроградності - з 6 по 8 вересня - якщо ви планували розпочати важливі проєкти, саме час це зробити. Про це розповіла астролог Людмила Халанська, пише Obozrevatel.

Саме найближчими днями - 6, 7 і 8 вересня - раніше діючі негативні аспекти втратять силу, а нові ще не наберуть обертів.

Наступний такий відносно сприятливий період для початку нових справ настане лише в другій половині листопада, коли Марс повернеться в директну фазу руху", - зазначила фахівець.

Халанська також додала, що у 2020-му році майже немає астрологічно сприятливих днів, які були б абсолютно позбавлені від негативу. Тому не можна упускати жодного більш-менш гармонійного періоду.

Попри мізерне число хороших днів, саме 2020-й дуже підходить для початку довгострокових ґрунтовних проєктів. Це обумовлено сильним впливом Козерога протягом усього року.

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