Ретроградний Меркурій відкриє важливу істину 4 знакам Зодіаку

Овен

Цей ретроградний Меркурій змусить Овнів вкотре зрозуміти значущість сказаних слів. Вам варто бути пильними щодо того, як ви спілкуєтеся з людьми. Ваші слова та тон мають значення. Іноді краще тричі послухати, перш ніж промовити - саме до такої істини вам доведеться прийти в період ретроградного Меркурія. Ви також можете відчути невпевненість через своє майбутнє. Проте, не хвилюйтеся, вже з 7 квітня у ваше життя знову повернеться ясність.

Телець

Період ретрограду дозволить вам зануритися у свій внутрішній світ. Ваша інтуїція буде гострою як ніколи, завдяки чому ви зможете відкрити істини, яких раніше не помічали або несвідомо уникали. Можливо, ви сторонилися важких розмов чи саботували своє психологічне зростання - зараз період, коли доведеться розібратися з питаннями, яких ви уникали.

Близнюки

На поверхню вийдуть проблеми минулого. Готуйтеся до несподіваних відкриттів у вашому соціальному колі: колеги, друзі чи знайомі можуть викликати розчарування. З іншого боку, доля дасть шанс прояснити непорозуміння і зміцнити старі зв'язки. До кінця цього ретроградного періоду ви зрозумієте, хто дійсно ваш друг, а з ким стосунки краще розірвати.

Лев

Період ретроградного Меркурія змусить вас переглянути свої переконання та перспективи. Вам доведеться навчитися критично ставитися до всього, що ви чуєте та бачите. Може відкритися несподівана правда. Використовуйте цей час для розширення свого кругозору та будьте відкритими до змін.

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