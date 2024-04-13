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Ретроградний Меркурій може сильно нашкодити: яким знакам Зодіаку варто поберегтися

Кому зі знаків Зодіаку може нашкодити Ретроградний Меркурій (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на більшу частину квітня розповість, для кого з представників зодіакального сузір'я період Ретроградного Меркурія може стати небезпечним. У ці дні їм варто виявити максимальну обережність та берегти себе, свої сили та гроші.

Кому зі знаків Зодіаку Ретроградний Меркурій може принести неприємності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Spiritualify.

Овен

Цей період, характерний для вашого запального духу, спонтанності та моментів нетерпіння, потребує невеликих змін. Сповільніть крок, глибоко вдихніть і знайдіть спокій серед хаосу. Ваше життя все ще наповнений обіцянками радості та сюрпризів, противагою хитрим витівкам ретроградного Меркурія.

Телець

Ваша стійкість ось-ось піддасться випробуванню. Ви відомі своєю непохитною рішучістю та перевагою стабільності, проте, цей період вимагає від вас прийняти зміни з витонченістю. Оскільки ретроградний Меркурій розгортає серію непередбачуваних подій, пам’ятайте, що гнучкість може бути вашою сильною стороною.

Близнюки

Ви відомі вашою розумовою спритністю та яскравими комунікативними навичками, проте, цей період може кинути тінь сумніву, посилюючи ваші внутрішні монологи голосом тривоги. Долаючи цю космічну трясовину, відкладайте важливі доленосні рішення та будьте уважними, щоб зберегти ясність розуму.

Діва

Ваша методичність і прагнення досконалості знаходять виклики в цей період. Однак ваша притаманна гнучкість і педантичність є ключем до подолання цієї бурі. Нехай цей час нагадає вам, що інколи найпродуманіші плани виграють від легкого пристосування та готовності долати несподіванки за допомогою вашої вродженої винахідливості.

Скорпіон

Ваша сутність, що характеризується стійкістю та глибиною, часто стикається з непередбаченими зрушеннями та технологічними перешкодами, які приносить ретроградний Меркурій. Цей період може породити хвилі примхливості та бурю дратівливості. Скористайтеся цим, як можливістю спрямувати свою інтенсивну енергію на конструктивні виходи. За допомогою фізичної активності, творчості чи занурення в глибини особистих роздумів знайдіть розраду в усвідомленні того, що спокій лежить у ваших руках.

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