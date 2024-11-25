Ретроградний Меркурій готує дещо особливе для цих знаків Зодіаку. Боятися не варто

Діва

Ретроградний Меркурій у Стрільці стане ключовим періодом кінця цієї осені. Ви можете опинитися перед непростим вибором, відчути внутрішній конфлікт. Однак саме під час ретрограду дайте волю своїм бажанням. Так ви досягнете всіх своїх цілей і зрозумієте, що ваше місце точно не в тіні.

Риби

Під час ретроградного Меркурія ви відчуєте неймовірну підтримку та любов від близьких. Вони розтоплять ваше серце і надихнуть вас на нові звершення. Ба більше, у період ретроградного Меркурія ви зможете знайти нових друзів, які стануть для вас надійною опорою. Загалом увесь цей час подарує вам чимало нових знайомств, і всі вони будуть вдалими.

Овен

Ретроградний Меркурій допоможе вам зосередитись на стосунках з близькими людьми. У гонитві за успіхом ви могли прогаяти щось дійсно важливе, але тепер у вас з'явиться шанс все виправити. Настав час розставити нові пріоритети та відмовитися від старих установок, які не давали вам знайти щастя.

Телець

Не бійтеся своїх почуттів, адже Меркурій загострить їх ще сильніше. І це лише здається небезпечним. Насправді вам дуже пощастить, адже незабаром ви зможете досягти небувалих успіхів у всіх сферах життя. Все це відбудеться завдяки вашій інтуїції, яку "пробудить" ретроград.