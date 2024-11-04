Ретроградний Марс дасть шанс на щастя чотирьом знакам Зодіаку. Астролог назвала дати важливого періоду

Вже скоро Марс опиниться у ретроградній фазі. І виявилося, що це позитивно вплине на представників чотирьох знаків Зодіаку.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, коли саме Марс стане ретроградним та яким знакам Зодіаку варто готуватися до цього періоду.

"4 листопада Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, здійснює інгресію до знаку Лева", - розповіла астролог.

За її словами, п'ятий знак Зодіаку - один з несприятливих для "червоної" планети у ретроградності, яка почнеться з 7 грудня 2024 року.

"Через свій ретро рух Марс повернеться до знаку Раку 6 січня 2025 року, а в директному русі знову зробить інгресію до Лева 18 квітня 2025 року, де перебуватиме до 17 червня 2025 року", - пояснила експерт.

Втім, декому у цей період пощастить. У періоди з 4 листопада 2024 року до 6 січня 2025 року та з 18 квітня 2025 року до 17 червня 2025 року позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен️

Стрілець️

Близнюки️

Терези.

Соловйова зазначила, що особливо сприятливий цей період буде для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, бізнесом, керівними посадами.

Але уважними з дією цієї планети у ці періоди треба бути:

Левам

Водоліям

Тельцям️

Скорпіонам️.

У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу.