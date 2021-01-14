Ретро-садики: куда ходили наши мамы и бабушки во времена СССР

Как выглядели детские сады времен СССР (Коллаж РБК-Украина)

Детские сады во время СССР существенно отличались от тех детских учреждений, которые мы видим сейчас. Ненавистная манная каша, какао и молоко с пенкой, хождения по парам, обязательный дневной сон. Утренники и закаливание – это то, что помнят наши мамы и бабушки до сих пор.

Однако в детских садах времен СССР были и другие положительные моменты. В Советском Союзе считали, что достойные граждане могут вырасти только в соответствующих условиях – именно с тех времен жив девиз "Все лучшее – детям".

Для женщин были созданы условия, при которых она снимала с себя часть забот по уходу за детьми уже с года. Детские садики были переполнены, начиная от ясельной группы с самыми маленькими до подготовительной, так как в каждой семье было по двое-трое детей.

Как выглядели детские сады, в которые ходили наши мамы и бабушки (Фото: leafclover.club)

В группах для самых маленьких были специальные кроватки, в туалетах стояла вереница горшков, а в комнатах для досуга были огромные манежи, где часто размещали сразу пятерых малышей.

Соблюдались все рекомендации врачей, и дети гуляли на улице в любую погоду, несмотря на морозы и снегопады, которые, к слову, сильно отличались от нынешних мягких зим.

Кроме того, дневной сон часто организовывали на свежем воздухе и для этого кровати специально выносили на улицу даже в зимнее время.

Как выглядели детские сады, в которые ходили наши родители (Фото: mapme.club)

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