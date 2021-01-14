Ретро-садки: куди ходили наші мами і бабусі в часи СРСР

Як виглядали дитячі садки часів СРСР (Колаж РБК-Україна)

Дитячі садки під час СРСР істотно відрізнялися від тих дитячих установ, які ми бачимо зараз. Ненависна манна каша, какао і молоко з пінкою, ходіння по парам, обов'язковий денний сон. Ранки та загартовування – це те, що пам'ятають наші мами та бабусі до цього часу.

Проте в дитячих садах часів СРСР були й інші позитивні моменти. У Радянському Союзі вважали, що гідні громадяни можуть вирости тільки у відповідних умовах – саме з тих часів живе гасло "Все найкраще – дітям".

Для жінок були створені умови, при яких вона знімала з себе частину турбот по догляду за дітьми вже з року. Дитячі садки були переповнені, починаючи від ясельної групи з найменшими до підготовчої, оскільки в кожній родині було по двоє-троє дітей.

Як виглядали дитячі садки, які ходили наші мами та бабусі (Фото: leafclover.club)

У групах для наймолодших були спеціальні ліжечка, в туалетах стояла низка горщиків, а в кімнатах для дозвілля були величезні манежі, де часто розміщували відразу п'ятьох малюків.

Дотримувалися всіх рекомендацій лікарів, і діти гуляли на вулиці в будь-яку погоду, попри на морози та снігопади, які, до речі, сильно відрізнялися від нинішніх м'яких зим.

Крім того, денний сон часто організовували на свіжому повітрі й для цього ліжка спеціально виносили на вулицю навіть у зимовий час.

Як виглядали дитячі садки, які ходили наші батьки (Фото: mapme.club)

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