Не ресторанами едиными: в сети показали, как известные храмы Киева проигнорировали карантин

В Украине второй день подряд действует карантин выходного дня. По всей стране много непродовольственных магазинов, рынков и кафе нарушили ограничения и обслуживали клиентов еще в первый день. Богослужения в церквях не запрещено, но в храмах верующие должны придерживаться масочного режима и дистанции. Но даже эти ограничения несколько церквей в Киеве нарушили во время служб в воскресенье, 15 ноября.

Как сообщают журналисты "Сегодня", инциденты произошли во Владимирском кафедральном соборе и Михайловском Златоверхом монастыре.

Согласно правилам, в помещении церкви может быть до 20 человек, но во время службы во Владимирском соборе одновременно было около 60 верующих, а в Михайловском соборе собралось 50 человек.

Кроме того, по информации журналистов, часть священников и сам патриарх Филарет правили службу без масок, хотя на входе есть табличка о обязательном наличии средств индивидуальной защиты.

Во Владимирском кафедральном соборе нарушили карантин (фото: t.me/Segodnya_life/15205)

Аналогичную ситуацию с масками и дистанцией зафиксировали в Михайловском соборе. Митрополит Епифаний тоже правил богослужение без маски. Они отсутствовали и у верующих. А те, кто все же надел их, все же приспустил на подбородок.

Служба 15 ноября в Михайловском соборе (фото: t.me/Segodnya_life/15205)

Напомним, что с 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Согласно новых ограничений, в субботы и воскресенья заведения общественного питания должны работать исключительно на вынос, также могут работать аптеки, ветаптеки, СТО, автозаправки, почты и банки.

Как мы сообщали ранее, в Софийском соборе на период нового карантина, в субботу и воскресенье, отменили все богослужения.