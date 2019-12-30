В ресторанах Киева орудуют шустрые воры: видео со схемой обмана

В ресторанах Киева орудуют шустрые воры. В сети появилось видео, на котором два злоумышленника ловко обработали посетителей ресторана на Подоле. Запись была опубликована на ресурсе dtp.kiev.ua.

На видео можно заметить, как двое мужчин подсаживаются за столик в тот момент, когда посетители ресторана отлучились, "обрабатывают" карманы оставленной одежды и спокойно удаляются.

"Будьте внимательны и бдительны, не оставляйте вещи без присмотра. Если вы узнали этих "людей" звоните 102", - написано в сообщении под видео.

Остальные посетители ресторана продолжают обедать и общаться, не обращая внимания на то, что буквально происходит у них за спиной.

В Киеве в ресторанах работают воры (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Кроме того, были обнародованы и снимки, на которых воры, разжившись добычей, выходят из ресторана.

В Киеве в ресторанах работают воры (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети оставляют гневные комментарии, упрекая полицию в бездействии.

"Эх одноразовое кожаное существо, ведь отвечать придется. И карма обязательно вернется. Не на тебя, так на твою семью", - возмущен подписчик.

"Полиция, ау! Мне страшно в Нашій Країні", - пишет юзер.

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