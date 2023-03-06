Ресторан у Берліні оскандалився свинською рекламою із образою українців: поплатився миттєво

У Німеччині маркетологи берлінського ресторану Gasthaus Krombach запустили в мережі скандальну рекламу закладу, де принизили українців, зобразивши "свинями", яких вони "втомилися годувати".

Ролик був розміщений на YouTube-каналі ресторану Gasthaus Krombach, після чого розійшовся в TikTok, спричинивши бурхливу реакцію.

На кадрах з ганебної реклами громадського харчування було зображено порося-скарбничку, до якої прикріпили фото президента України Володимира Зеленського. Текст під відео говорив: "Стомилися годувати цих свиней. Час готувати рульку".

Важко уявити, яким чином матеріальна та військова допомога Німеччині для України відбилася на діяльності даного ресторану... втім, працівники закладу вказали саме такі "претензії".

Незабаром після поширення та широкого розголосу в інтернеті скандального відео з'явилася велика кількість обурених коментарів від користувачів мережі, в яких громадське харчування звинувачували в аморальності та падінні рівня "нижче за плінтус".

У відгуках на Google люди скаржаться на жахливе ставлення персоналу Gasthaus Krombach до відвідувачів, бажають працівникам закладу випробувати жахи війни, з якої маркетологи ресторану в новій рекламі чомусь вирішили посміятися.

Реклама, за яку у прогресивному світі звільняють, заклад закривають.

Ви повинні думати мізками, коли робите огидну рекламу. Схоже, мозку у вас нема.

Не ходіть до цього закладу, вони расисті.

Жах, у 21 столітті підтримувати вбивства та терор цивільного населення, лише головне, щоб податки були низькі, на все інше начхати...

Вони вважають війну кумедною.

Бажаю такої ж долі, як у сотні тисяч українців.

Найгірше місце...

Фото: скрін google.com

Через шквал негативних коментів на адресу ресторану через свинську "рекламу" ролик було знято з мережі та інтернет-платформи. Крім того, зникли й деякі інші пости.

Нині в Instagram закладу Gasthaus Krombach під крайньою публікацією, що датується липнем 2021 року, продовжують писати коментарі з вимогою просити вибачення, називають заклад нацистським, лають страви.

Нацистський ресторан. Уникайте за будь-яку ціну!

Як щодо публічних вибачень від власників ресторану?

Ганьба.

Найогидніша їжа, яку я куштував, готується в цьому закладі.

Фото: скрін instagram.com/gasthauskrombach

Так, за одну ніч ресторан Gasthaus Krombach у Берліні через таку обурливу рекламу завдав собі величезних іміджевих втрат, зіпсував репутацію... і досі продовжує пожинати плоди "креативності" власних маркетологів.