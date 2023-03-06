Ресторан в Берлине оскандалился свинской рекламой с оскорблением украинцев: поплатился мгновенно
В Германии маркетологи берлинского ресторана Gasthaus Krombach запустили в сети скандальную рекламу заведения, в которой унизили украинцев, изобразив "свиньями", которых они "устали кормить".
Ролик был размещен на YouTube-канале ресторана Gasthaus Krombach, после чего разошелся в TikTok, вызвав бурную реакцию.
На кадрах из позорной рекламы общепита был изображен поросенок-копилка, к которому прикрепили фото президента Украины Владимира Зеленского. Текст под видео гласил: "Устали кормить этих свиней. Пора готовить рульку".
Сложно представить, каким образом материальная и военная помощь Германии для Украины отразилась на деятельности данного ресторана... впрочем, работники заведения указали именно такие "претензии".
Вскоре после распространения и широкой огласки в интернете скандального видео появилось большое количество возмущенных комментариев от пользователей сети, в которых общепит обвиняли в аморальности и падении уровня "ниже плинтуса".
В отзывах на Google люди жалуются на ужасное отношение персонала Gasthaus Krombach к посетителям, желают работникам заведения испытать ужасы войны, над которой маркетологи ресторана в новой рекламе почему-то решили посмеяться.
- Реклама, за которую в прогрессивном мире увольняют, заведение закрывают.
- Вы должны думать мозгами, когда делаете отвратительную рекламу. Похоже, мозга у вас нет.
- Не ходите в это заведение, они расисты.
- Ужас, в 21 веке поддерживать убийства и террор гражданского населения, лишь главное, чтобы налоги были низкие, на все остальное начхать...
- Они считают войну смешной.
- Желаю такую же судьбу, как у сотни тысяч украинцев.
- Худшее место...
Фото: скрин google.com
Из-за шквала негативных комментов в адрес ресторана из-за свинской "рекламы" ролик был снят из сети и интернет-платформы. Кроме того, исчезли и некоторые другие посты.
В настоящее время в Instagram заведения Gasthaus Krombach под крайней публикацией, датируемой июлем 2021 года, продолжают писать комментарии с требованием принести публичные извинения, называют заведение нацистским, ругают блюда...
- Нацистский ресторан. Избегайте любой ценой!
- Как насчет публичных извинений от владельцев ресторана?
- Позор.
- Самая отвратительная еда, которую я пробовал, готовится в этом заведении
Фото: скрин instagram.com/gasthauskrombach
Так, за одну ночь ресторан Gasthaus Krombach в Берлине из-за такой возмутительной рекламы нанес себе громадные имиджевые потери, испортил репутацию... и до сих пор продолжает пожинать плоды "креативности" собственных маркетологов.
Ранее сообщалось, что осенью в Париже управляющий рестораном-путинист нахамил и выгнал украинок, и быстро поплатился за такие действия.
Напомним также, что прошлым летом летом вспыхнул громкий скандал в Черногории, где персонал кафе носил символику российских оккупантов.