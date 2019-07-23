ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Решил рембовать: в Москве на улице зарезали боевика "ДНР" (видео 18+)

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 19:48
Решил рембовать: в Москве на улице зарезали боевика "ДНР" (видео 18+)
Иллюстративное фото (facebook .com/tgorlovka)

Словесная перепалка мужчин закончилась смертью боевика

На одной из улиц Москвы жестоко расправились с боевиком "ДНР". Мужчину зарезали ножом прямо на лавочке. Словесная перепалка с другим мужчиной стоила террористу смерти. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь "Дежурный по дыныры".

"Строго 18+... А лучше 30+ Говорят, шо в Москве было дело...Это п**дец... Наведите у себя дома порядок, а потом начинайте помогать остальным...", - подписали видеоролик.

Отметим, что предполагаемый боевик был в состоянии алкогольного опьянения. На него с ножом напал мужчина кавказской национальности.

Видео: Боевика убили в РФ (YouTube/Новости.Украина.Мир)

В комментариях люди обсуждают видео и пишут свои версии произошедшего. Не все верят в то, что видео - не фейк.

  • Классика. Кавказец объясняет русском кто тут хозяин.
  • А ведь могли вежливо на бутылочку посадить.
  • Это постановочное видео! я его года три назад видел!
  • Так это же кореной бомбасянин домой на Россию приехал, не ?
  • Ага)) и решил рембовать))
  • Это как тот ГРУшник, что из Сирии вернулся, тоже кстати засветился на бомбасе.

Решил рембовать: в Москве на улице зарезали боевика &quot;ДНР&quot; (видео 18+)

Решил рембовать: в Москве на улице зарезали боевика &quot;ДНР&quot; (видео 18+)

Скриншот комментариев (twitter.com/dezhurka_dYnYrY)

Как ранее мы сообщали, военные ВСУ из 93-й ОМБР Холодный Яр показали в сети видео ликвидации огневой позиции оккупантов около Авдеевской промзоны на Донбассе. Поразить цели с поразительной точностью удалось благодаря работе минометчиков и коптерив и тепловизоров, которые бойцам передают волонтеры.

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как на Донбассе военные ВСУ при помощи дрона ликвидировали штаб оккупантов под Горловкой в Донецкой области. 

Новый груз 200: на Донбассе ликвидировали российского "православного" наемника (фото)
Новости Украины ДНР
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь