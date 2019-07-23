Решил рембовать: в Москве на улице зарезали боевика "ДНР" (видео 18+)

Иллюстративное фото (facebook .com/tgorlovka)

Словесная перепалка мужчин закончилась смертью боевика

На одной из улиц Москвы жестоко расправились с боевиком "ДНР". Мужчину зарезали ножом прямо на лавочке. Словесная перепалка с другим мужчиной стоила террористу смерти. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь "Дежурный по дыныры".

"Строго 18+... А лучше 30+ Говорят, шо в Москве было дело...Это п**дец... Наведите у себя дома порядок, а потом начинайте помогать остальным...", - подписали видеоролик.

Отметим, что предполагаемый боевик был в состоянии алкогольного опьянения. На него с ножом напал мужчина кавказской национальности.

Видео: Боевика убили в РФ (YouTube/Новости.Украина.Мир)

В комментариях люди обсуждают видео и пишут свои версии произошедшего. Не все верят в то, что видео - не фейк.

Классика. Кавказец объясняет русском кто тут хозяин.

А ведь могли вежливо на бутылочку посадить.

Это постановочное видео! я его года три назад видел!

Так это же кореной бомбасянин домой на Россию приехал, не ?

Ага)) и решил рембовать))

Это как тот ГРУшник, что из Сирии вернулся, тоже кстати засветился на бомбасе.

Скриншот комментариев (twitter.com/dezhurka_dYnYrY)

Как ранее мы сообщали, военные ВСУ из 93-й ОМБР Холодный Яр показали в сети видео ликвидации огневой позиции оккупантов около Авдеевской промзоны на Донбассе. Поразить цели с поразительной точностью удалось благодаря работе минометчиков и коптерив и тепловизоров, которые бойцам передают волонтеры.

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как на Донбассе военные ВСУ при помощи дрона ликвидировали штаб оккупантов под Горловкой в Донецкой области.