Вирішив рембовати: у Москві на вулиці зарізали бойовика "ДНР" (відео 18+)

Ілюстративне фото (facebook .com/tgorlovka)

Словесна перепалка чоловіків закінчилася смертю бойовика

На одній з вулиць Москви жорстоко розправилися з бойовиком "ДНР". Чоловіка зарізали ножем прямо на лавці. Словесна перепалка з іншим чоловіком коштувала терористові смерті. Відео опублікував у своєму Twitter-акаунті користувач "Черговий по дыныры".

"Суворо 18+... А краще 30+ Кажуть, шо в Москві була справа...Це п**дець... Наведіть у себе вдома порядок, а потім починайте допомагати іншим...", - підписали відеоролик.

Зазначимо, що бойовик був у стані алкогольного сп'яніння. На нього з ножем напав чоловік кавказької національності.

Відео: Бойовики вбили в РФ (YouTube/Новини.Україна.Світ)

В коментарях люди обговорюють відео і пишуть свої версії події. Не всі вірять в те, що відео - не фейк.

Класика. Кавказець пояснює російською, хто тут господар.

А адже могли ввічливо на пляшечку посадити.

Це постановочне відео! я його три роки тому бачив!

Так це ж кореной бомбасянин додому на Росію приїхав, не ?

Ага)) і вирішив рембовать))

Це як той ГРУшник, що з Сирії повернувся, теж, до речі, засвітився на бомбасе.

Скріншот коментарів (twitter.com/dezhurka_dYnYrY)

Як раніше ми повідомляли, військові ВСУ з 93-ї ОМБР Холодний Яр показали в мережі відео ліквідації вогневої позиції окупантів близько Авдіївської промзони на Донбасі. Вразити цілі з вражаючою точністю вдалося завдяки роботі мінометників і коптерив і тепловізорів, які бійцям передають волонтери.