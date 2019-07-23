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Вирішив рембовати: у Москві на вулиці зарізали бойовика "ДНР" (відео 18+)

STYLERЖиття    23.07.2019 - 19:48
Вирішив рембовати: у Москві на вулиці зарізали бойовика "ДНР" (відео 18+)
Ілюстративне фото (facebook .com/tgorlovka)

Словесна перепалка чоловіків закінчилася смертю бойовика

На одній з вулиць Москви жорстоко розправилися з бойовиком "ДНР". Чоловіка зарізали ножем прямо на лавці. Словесна перепалка з іншим чоловіком коштувала терористові смерті. Відео опублікував у своєму Twitter-акаунті користувач "Черговий по дыныры".

"Суворо 18+... А краще 30+ Кажуть, шо в Москві була справа...Це п**дець... Наведіть у себе вдома порядок, а потім починайте допомагати іншим...", - підписали відеоролик.

Зазначимо, що бойовик був у стані алкогольного сп'яніння. На нього з ножем напав чоловік кавказької національності.

Відео: Бойовики вбили в РФ (YouTube/Новини.Україна.Світ)

В коментарях люди обговорюють відео і пишуть свої версії події. Не всі вірять в те, що відео - не фейк.

  • Класика. Кавказець пояснює російською, хто тут господар.
  • А адже могли ввічливо на пляшечку посадити.
  • Це постановочне відео! я його три роки тому бачив!
  • Так це ж кореной бомбасянин додому на Росію приїхав, не ?
  • Ага)) і вирішив рембовать))
  • Це як той ГРУшник, що з Сирії повернувся, теж, до речі, засвітився на бомбасе.

 

Вирішив рембовати: у Москві на вулиці зарізали бойовика &quot;ДНР&quot; (відео 18+)

Вирішив рембовати: у Москві на вулиці зарізали бойовика &quot;ДНР&quot; (відео 18+)

Скріншот коментарів (twitter.com/dezhurka_dYnYrY)

Як раніше ми повідомляли, військові ВСУ з 93-ї ОМБР Холодний Яр показали в мережі відео ліквідації вогневої позиції окупантів близько Авдіївської промзони на Донбасі. Вразити цілі з вражаючою точністю вдалося завдяки роботі мінометників і коптерив і тепловізорів, які бійцям передають волонтери.

Новий вантаж 200: на Донбасі ліквідували російського "православного" найманця (фото)
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