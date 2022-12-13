Рєпін, Малевич і ще 5 українських художників, яких привласнила Росія

Іван Айвазовський

Художника-мариніста Росія завжди приписувала собі. Проте Айвазовський - митець вірменського походження. Народився він у Криму в родині, що переселилась туди з Галичини.

У своїй творчості художник часто звертався до українських мотивів - змальовував і культуру, і пейзажі. Серед відомих його картин - "Весілля в Україні", "Український пейзаж з чумаками при місяці", "Чумаки на відпочинку", "Очерет на Дніпрі", "Млин на березі річки. Україна", "Під час жнив".

Проте ці факти замовчують росіяни, акцентують виключно на мариністичних картинах митця. До прикладу в російській версії "Вікіпедії" навіть немає згадки про те, що Айвазовський вважається і українським художником.

Картина Айвазовського "Весілля в Україні" (фото: Вікіпедія)

Ілля Рєпін

Цей відомий живописець походить із козацького роду на прізвисько Ріпа. Митець народився у місті Чугуїв на Харківщині.

Українські мотиви у творчості Рєпіна є однією із центральних тем. Найвідомішою роботою є славнозвісне полотно під назвою "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Показовими є й картини про побут та традиції українців - "Вечорниці", "Гайдамаки", "Чорноморська вольниця", "Українка біля тину", "Софія Драгомирова в українському вбранні", "Отаман Іван Дмитрович Сірко" та багато інших. Художник навіть написав портрет Тараса Шевченка.

Якщо зіставити українські і російські мотиви у роботах Рєпіна, можна легко прослідкувати контраст у сюжетах і кольорах. Картини про Україну виконані яскравими фарбами, насичені сюжетом. Полотна про Росію - сірі й із відображенням банальних епізодів життя в імперії.

Картина Іллі Рєпіна "Українка біля тину" (фото: Вікіпедія)

Архип Куїнджі

Український живописець грецького походження народився у передмісті Маріуполя. Вершиною своєї творчості митець називав "Місячну ніч на Дніпрі".

Взагалі художник часто звертався до українських мотивів. У його доробку полотна під назвами: "Українська ніч", "Чумацький шлях у Маріуполі", "Дніпро вранці", "Україна".

Частина картин була під загрозою знищення цьогоріч при масових російських бомбардуваннях Маріуполя. Саме там був розташований музей. Проте за останніми повідомленнями, картини встигли сховати - це їх врятувало.

Але разом із тим є інформація, що росіяни вивезли з Маріуполя три картини Архипа Куїнджі: "Червоний захід", "Осінь" та "Ельбрус".

Картина Архипа Куїнджі "Вечір в Україні" (фото: Вікіпедія)

Казимир Малевич

Українського художника-авангардиста польського походження завдяки систематичним маніпуляціям у світі вважають за представника російської культури.

Проте всесвітньо відомий митець народився у Києві й навчався у Київській мистецькій школі. Хоч згодом Малевич переїхав до Москви, він неодноразово наголошував, що художнє бачення світу сформувало українське село. А своєю національністю вказував - українець.

Художник писав статті і листи українською мовою, захоплювався нашою національною вишивкою та малював ескізи для неї.

Варто зазначити, що на спадщину цього митця претендує і Польща, адже етнічно художник походив звідти.

Картина Казимира Малевича "Купальниці" (фото: Вікіпедія)

Олександр Мурашко

Це племінник відомого українського художника Миколи Мурашка. Митець народився у Києві й застав той період, коли створювали розписи Володимирського собору. Майбутній художник спостерігав за майстрами і те величезне захоплення їхньою роботою й стало ключовим при виборі професії.

Згодом картини художника відкрили українське мистецтво світові. У своїй творчості часто звертався до українських мотивів, адже виріс під розповіді своєї бабусі про славетне козацьке минуле. Найвідомішими картинами художника вважають "Селянська родина" і "Карусель".

Картина Олександра Мурашка "Селянська родина" (фото: Вікіпедія)

Олександра Екстер

Художниця грецького і єврейського походження народилася у польському місті Білосток, але згодом переїхала у Київ. Мистецтву почала навчатись у Київському художньому училищі.

Олександра є однією із найяскравіших представниць європейського кубізму та футуризму, українського авангарду та однією із засновниць стилю ар-деко.

Одна з найвідоміших картин Екстер - "Фундуклеївська вулиця". Це сучасна вулиця імені Богдана Хмельницького у Києві. Саме там певний час проживала художниця.

Картина Олександри Екстер (Скриншот)

Давид Бурлюк

Український художник-футурист, що народився у Харківській губернії. Митця називають "батьком російського футуризму", проте Бурлюк мав козацьке коріння. У своїй творчості письменник часто звертався до українських мотивів. Зокрема, Україні присвячені роботи: "Святослав", "Запорожці у поході", "Рибалки", "Тарас Шевченко".

Найвидатнішою картиною футуриста вважають "Козак Мамай".

Картина Давида Бурлюка "Козак Мамай" (фото: Вікіпедія)