Реквизит убивает: топ громких трагедий на съемочных площадках

Так, по данным издания "deadline.com", департамент шерифа Санта-Фе подтвердил в четверг вечером, что Алек Болдвин убил кинематографистку Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соузу на съемках художественного фильма в Нью-Мексико.

Госпожа Хатчинс была доставлена на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико, где медицинский персонал констатировал ее смерть. Господин Соуз был доставлен каретой скорой помощи в Региональный медицинский центр города Сент-Винсент, где он проходит лечение по поводу полученных травм.

Это расследование остается открытым и активным. Никаких обвинений в связи с этим инцидентом не выдвинуто. Следователи продолжают опрашивать свидетелей.

Громкие трагедии на съемочных площадках

Так, актер Джон-Эрик Хексум был убит 18 октября 1984 года на съемках телевизионного сериала Cover Up, когда случайно выстрелил себе в голову из пистолета, заряженного холостыми пулями

Джон-Эрик Хексум убили на съемках сериала

Также в 1993 году Брэндон Ли, сын легенды боевых искусств Брюса Ли, умер после того, как кусок слизняка застрял в его позвоночнике от реквизита, выпущенного на съемках фильма "Ворона" другим актером. Установлено, что оба происшествия были несчастными случаями.

Брэндон Ли умер на съемках фильма

Кроме того, невозможно представить, что жизнь детей была в опасности на съемочной площадке. К сожалению, судьбу и смерть не обманешь, они могут подкрасться с неожиданной стороны. Поэтому именно на съемках фильма "Сумеречная зона" жертвами несчастного случая стали семилетний Мик Дин Ли и шестилетний Рене Чен. Один из ребятишек буквально обезглавил лопастями другого, а второго придавил. Вместе с детьми погиб и актер Вик Морроу, который оказался рядом.

Съемки фильма "Сумеречная зона"

А вот другой фильм так и не вышел в прокат, ведь его режиссер Генри Блайт Галицкий погиб во время съемок, готовя один из опасных трюков. Специально для картины режиссер приготовил четыре сотни автомобилей.

Один из трюков требовал падения на дорогу водонапорной башни, именно она и стала причиной гибели постановщика. Один из удерживающих пятидесятиметровую башню тросов оборвался, и тот упал прямо на Галицкій. Фильм в итоге ни снят, жена покойного режиссера не смогла довести начатое мужем дело до финала.

Режиссер Генри Блайт Галицкій

На съемочной площадке "Неудержимых" в первой картине Сильвестр Сталлоне попал под раздачу Стива Остина так, что ветерану нужна была операция по вживлению металлической пластины в основание шеи.

А вот во время съема "Неудержимых 2" группу не постигла настоящая трагедия - в момент съемок взрыва лодки под удар попали два каскадера. Один из них погиб сразу, а второй перенес пятичасовую операцию и чудом выжил.

Съемки фильма "Несдержанные"