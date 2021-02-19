Регулярное употребление кофеина меняет мозг: ученые ошеломили заявлением

Постоянное употребление кофеина может существенно изменить мозг человека. Такие данные получили ученые из Базельского университета в новом исследовании.

Ученые отмечают, что кофе и его активные вещества являются самыми потребляемыми в мире психоактивным веществом. И при регулярном употреблении кофеин может изменять серое вещество мозга. Однако этот эффект является временным.

В исследовании приняли участие 20 добровольцев – молодые здоровые люди, которые регулярно пили кофе и до начала эксперимента. В течение 10 дней они два раза в сутки получали медицинский препарат и не использовали другой кофеин. У некоторых были препараты с кофеином, у некоторых – с плацебо. За всеми добровольцами наблюдали в специальной лаборатории, делали электроэнцефалограмму и определяли объем серого вещества в мозгу.

Регулярный прием кофеина никак не повлиял на сон участников, но вот разница в объеме серого вещества мозга была заметна.

"Особенно явными были различия в средней части правой височной доли мозга, включая гиппокамп, область мозга, которая играет центральную роль в консолидации памяти. Наши выводы не обязательно означают, что употребление кофеина негативно влияет на мозг, но ежедневное употребление кофеина, очевидно, меняет нашу когнитивную "аппаратуру", что как минимум дает повод для проведения дальнейших исследований", - рассказала руководительница исследования Каролин Рейхерт.

Отмечается, что несмотря на то, что кофеин уменьшает объем серого вещества в мозге, этот процесс обратим. Через 10 дней воздержания от кофеина у участников наблюдалась значительная регенерация.

"Таким образом, изменения морфологии мозга являются временными. Но систематических сравнений между людьми, которые пьют кофе, и теми, кто обычно не пьет кофе или употребляет мало кофеина, до сих пор сделано не было", - добавила Райхерт.