Регина Тодоренко со слезами на глазах рассказала об Украине

Регина Тодоренко рассказала о своем отношении к войне в Украине. Телеведущая в интервью Ксении Собчак сообщила о том, почему она никогда не высказывала свою гражданскую позицию относительно конфликта с Россией.

Собчак спросила у Тодоренко, почему она, не показывает пример общественности, как украинка, живущая в браке с россиянином Топаловым. После предложения публиковать в соцсетях снимки с российским и украинским флагом, Тодоренко расплакалась.

"Мой муж не может приехать и познакомиться с моим дедушкой", - сквозь слезы произнесла Тодоренко.

Кроме того, Собчак спросила, было ли ей обидно, когда на нее вылилась волна негатива в 2014 году. Тогда ведущую из Украины обвиняли в том, что она предала страну, не высказывая свою позицию.

"Нет, мне не обидно было, потому что я не считаю своим долгом разводить информационную войну", - заявила Тодоренко.

Собчак вспомнила Тодоренко то, что в день аннексии Крыма 18 марта 2014 года она опубликовала в Instagram радостную новость о покупке игровой приставки. А в день пожара в доме профсоюзов в ее родной Одессе ведущая выложила снимок с салона красоты.

"Это говорит о моей необразованности. Я не знала, что в этот день происходило в моей стране", - прокомментировала телеведущая.

Регина Тодоренко рассказала о войне в Украине (видео: YouTube/Ксения Собчак)