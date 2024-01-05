Реєстрація ГБО: як водіям вписати газ у техпаспорт машини

Багато українських водіїв, аби зекономити на бензині, встановлюють на авто газобалонного обладнання (ГБО). Але після цього газову систему треба обов'язково зареєструвати у техпаспорті машини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру МВС.
Після переобладнання авто у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС. Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС.
Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.
Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО водій має надати такі документи:
Після перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.
Зазначимо, що поки експертне дослідження не є обов’язковим. Воно проводиться за бажанням власника транспортного засобу.
Раніше ми розповідали про те, чи дійсно тепер не можна перереєструвати авто без ТЦК.
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