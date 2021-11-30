Редкие фото и видео Назария Яремчука, от которых вы не сможете оторваться

На архивных снимках, которые вы сейчас видите, можно убедиться, что Назарий был не просто секс-символом, но и, как сейчас говорят, фэшн-иконой.

Однако певец обо всем этом не думал, не одевался как-то "специально" - он был одержим только музыкой и тем, как ее воспринимает публика.

Поговаривают, что каждую песню, прежде чем записать, Яремчук по 2-3 месяца "шлифовал" на живых выступлениях: смотрел на реакцию людей, что-то менял, пока не достигал "идеала".

Назарий Яремчук на уникальных фотографиях (фото: roduna.org)

Чем прославился Назарий Яремчук

Назарий Яремчук считается первой мегазвездой Украины - во времена, когда отсутствовал даже намек на появление отечественного шоу-бизнеса.

Кроме этого, Назарию неофициально присвоен титул первого "секс-символа" нашего государства.

Назарий Яремчук в молодости (фото: roduna.org)

После того, как певец имел честь первым спеть канонические произведения Владимира Ивасюка ("Червона рута", "Водограй" и другие) и снялся в фильме "Червона рута" 1971 года, по странам уже бывшего Советского Союза прокатилась настоящая "яремчукомания".

Взрослые женщины и молодые девушки чуть не теряли сознание, когда видели звезду по телевидению или на концерте, была даже зарегистрирована определенная "мода" на имя "Назарий" среди новорожденных деток.

Назарий Яремчук в молодости (фото: roduna.org)

В 1970-х, выступая в составе ВІА "Смерічка", исполняя песни своих друзей-композиторов Ивасюка и Дутковского, выступая в дуэте с Василием Зинкевичем, Назарий Яремчук закладывал основы украинской популярной песни, нашей фирменной мелодии, действительно получившей международную огласку.

В 1980-х Яремчук овладел более романтическим, поп-ориентированным направлением - начиная с его легендарной пластинки "Незрівняний світ краси" 1980-го года.

"Запроси мене у свої сни", - пел Назарий и его слова и фантастическая красота волновали женщин всех возрастов.

Назарий Яремчук в молодости (фото: roduna.org)

Самые популярные песни Яремчука

Включайте эти и другие бессмертные песни - в память о Назарии.

Гай, зелений гай

Стожари

Білі лілеї

Батько і мати

Лиш для тебе

Чуєш, мамо

Родина

Кстати, в честь большой даты планируется кроссплатформенный мультимедийный проект - "Re:Яремчук", приуроченный к 70-летию легендарного артиста.

Будет презентован документальный фильм про Назария, уникальная марка от Укрпочты, а также на стадии активной подготовки находится трибьют-альбом, который будет состоять из главных хитов из репертуара Яремчука в исполнении известных исполнителей.

А еще послушайте "Чорнії брови, карії очі" в исполнении Яремчука. Вы точно не пожалеете!