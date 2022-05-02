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Если ребенок не хочет есть: Комаровский объяснил родителям, что делать

Фото: Комаровский посоветовал, как кормить ребенка
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, что делать родителям, если их ребенок отказывается есть. Первое - не делайте из этого трагедию.

Об этом заслуженный педиатр поведал в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

К сожалению, не все дети отличаются отменным аппетитом, часто родителям приходиться уговаривать их и прибегать к мультикам, чтобы накормить.

Как накормить ребенка правильно

  • Первое правило: не показывайте ребенку, что вам очень важно, хочет он есть или нет.
  • Второе правило: если малыш отказался или стал как всегда капризничать - вы тут же убираете тарелку со стола. То есть не уговаривайте, не делайте из этого трагедию и ничего не обещайте.
  • Третье правило: в следующий раз ребенок получит еду только тогда, когда вся семья сядет за стол. Не соглашайтесь на плач и прочие манипуляции, иначе вам снова придется сочинять "концертную программу".
  • Четвертое правило: не давайте ребенку между основными приемами пищи печенье, конфеты и прочие сладости.

"И запомните: это вы решаете, что будет есть ваш ребенок, а не он. Вы тратите деньги и силы на приготовление еды. Цените свой труд, тогда вас будет уважать ребенок. Следуйте правилам и вскоре увидите результат", - дал совет педиатр.

Напомним, что Комаровский назвал главные правила для ребенка при переезде.

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Доктор Комаровский