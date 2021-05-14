Ребенок гулял раздетым на морозе: стали известны новые детали о погибшей девочке во Львове

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на 8 этаже во Львове и погибла. Трагедия произошла в то время, когда мать ребенка спала в квартире в нетрезвом состоянии. Семья уже давно состояла на учете у социальных служб и накануне трагедии полиция уже наведывалась в эту квартиру.

Семья родом из села Куты Золочевского района Львовской области. Зимой 2021 года они переехали во Львов и начали снимать квартиру в Железнодорожном районе города. В феврале к ним уже приезжала полиция из-за невыполнения родительских обязанностей. Малышка гуляла по морозу раздетая, пока ее мать употребляла спиртные напитки в квартире. На горе-мать составили протокол и в апреле дело дошло до суда.

В постановлении суда было указано, что в момент посещения квартиры сотрудниками полиции, один ребенок женщины находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время заседания мать свою вину признала, просила ее строго не наказывать. Судья ограничилась строгим предупреждением и поверила горе-матери. А буквально через две недели 2-летняя Виктория погибла.

"Работники ювенальной превенции действительно составляли протокол на эту женщину, но сведения в соцслужбы они тогда не направили, так как нарушение происходило не систематически. Кроме того, семья сообщила, что переезжает в другой район", - рассказал анонимный источник в полиции.

Всего у 38-летней женщины было трое детей – погибшая 2-летняя Виктория, мальчик Богдан в возрасте 1,5 года и старший, несовершеннолетний ребенок – его ранее изъяли у горе-матери социальные службы и лишили родительских прав.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.