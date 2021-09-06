Ребенка выгнали с урока: имеет ли учитель на это право и что делать родителям

Могут ли ребенка выгнать с урока? Таким вопросом время от времени задаются родители в различных социальных сетях и пабликах, посвященных учебному процессу в Украине.

Учитель может выгнать школьника с урока?

Если говорить коротко, то - нет. Ведь части 1 и 9 статьи 3 "Право на образование" Закона Украины "Об образовании" определяют следующее:

Каждый имеет право на качественное и доступное образование. Право на образование включает право получать образование на протяжении всей жизни, право на доступность образования, право на бесплатное образование в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины

Право на образование не может быть ограничено законом

Кроме того, согласно части 4 статьи 7 "Запрет дискриминации в сфере общего среднего образования" Закона Украины "О полном общем среднем образовании" участники образовательного процесса не должны подвергаться никаким формам дискриминации, в частности иметь какие-либо ограничения в образовательном процессе или в праве участвовать в мероприятиях, проводимых в учебном заведении, в том числе на основании предоставления или непредоставления благотворительной помощи учреждению образования.

Таким образом, любые ограничения относительно участия ученика в образовательном процессе недопустимы.

Что делать, если такое произошло?

Специалисты советуют: если вы узнали, что вашего ребенка выгнали с урока, прежде всего необходимо сообщить руководителю учебного заведения о таком случае.

Затем следует инициировать рассмотрение вопроса о привлечении педагогического работника к дисциплинарной ответственности.

Могут ли ребенка выгнать с урока? (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

А если ребенка вообще не пустили на урок?

Если происходит нарушение права ребенка на образование, родители могут обратиться с жалобой к директору школы и/или в органы управления образованием, которому подчиняется учебное заведение.

В случае подтверждения нарушения права на образование на виновных лиц заведения могут быть наложены дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Могут ли ребенка не пустить на урок? (facebook.com/БАТЬКИ SOS)