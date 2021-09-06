Дитину вигнали з уроку: чи має вчитель на це право і що робити батькам

Чи можуть дитину вигнати з уроку? Таким питанням час від часу задаються батьки у різноманітних соціальних мережах і пабліках, присвячених навчальному процесу в Україні.

Вчитель може вигнати школяра з уроку?

Якщо говорити коротко, то - ні. Адже частини 1 та 9 статті 3 "Право на освіту" Закону України "Про освіту" визначають наступне:

Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України

Право на освіту не може бути обмежене законом

Крім того, згідно з частиною 4 статті 7 "Заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти" Закону України "Про повну загальну середню освіту" учасники освітнього процесу не повинні зазнавати жодних форм дискримінації, зокрема мати будь-які обмеження в освітньому процесі або у праві брати участь у заходах, що проводяться в закладі освіти, у тому числі на підставі надання чи ненадання благодійної допомоги закладу освіти.

Таким чином, будь-які обмеження щодо участі учня в освітньому процесі є неприпустимими.

Що робити, коли таке сталося?

Спеціалісти радять: якщо ви дізналися, що вашу дитину вигнали з уроку, перш за все необхідно повідомити керівнику закладу освіти про такий випадок.

Потім варто ініціювати розгляд питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності.

Чи можуть дитину вигнати з уроку? (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

А якщо дитину взагалі не пустили на урок?

Якщо відбувається порушення права дитини на освіту, батьки можуть звернутися зі скаргою до директора школи та/або до органів управління освітою, яким підпорядковується заклад освіти.

У разі підтвердження порушення права на освіту на винних осіб закладу можуть бути накладені дисциплінарні стягнення аж до звільнення.

Чи можуть дитину не пустити на урок? (facebook.com/БАТЬКИ SOS)