Развод Вакарчука: появились интересные подробности

Он рассказал, что знает Святослава и Лялю с середины 90-х. Вакарчук в то время как раз начинал свою карьеру вместе с группой "Океан Эльзы", и он старался зацепиться за любую возможность, чтобы попасть в телевизор. Ляля же была женой его друга стилиста Владимира Тарасюка.

"Статус Славы тогда был довольно неопределенный, сотни таких мальчишек пытались взять штурмом "Мелораму" и "Территорию А". Кому-то повезло, а кому-то меньше, селяви. А статус Фонаревой наоборот: жена владельца салонов VT, модного, перспективного и влиятельного стилиста", - написал Рыбчинский.

Он также вспомнил, что новость о том, что Ляля ушла от Тарасюка к Вакарчуку многих удивила.

"Тогда это был странный выбор. А для Славы - это была едва ли не первая в жизни победа, по которой затем последовали и ведомость, и популярность, и богатство, и влиятельность и все остальные", - добавил он.

Рыбчинский отметил, что все когда-нибудь заканчивается, включая молодость, красоту и известность.

"Хочется выразить респект Ляле, которая приложила все усилия, чтобы сделать из Славы звезду, отдала лучшие годы жизни, оставаясь вечно в тени его "звездности", и за 20 с лишним лет не вышла замуж и не спекулировала фамилией мужа как многие другие. Уверен, она и сейчас остается в тени. Поскольку у Ляли есть достоинство. А у Вакарчука - все остальное", - добавил он.

Интересно, что после публикации Рыбчинский все же удалил свой пост.

Вокарчук и Фонарева вместе воспитывают дочь Диану, которая является для музыканта падчерицей.