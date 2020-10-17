Разрушительный ураган со смерчем и ливнями обрушились на Украину: появилось жуткое видео

Смерч и непогода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Штормовой ветер и сильные дожди наделали бед в Украине

Непогода в Украине принесла немало бед и разрушений в двух областях. Из-за резкого ухудшения погодных условий, сильных дождей и мощного ветра пострадали Кропивницкий и село неподалеку, а также несколько населенных пунктов в Николаевской области.

К счастью, во всех случаях обошлось без жертв. Об этом 17 октября передали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Спасатели рассказали, что под Николаевом в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района ураганный ветер срывал кровли домов, вырывал деревья из земли. В частности, были повреждены около 40 зданий жилого сектора, три школы и один детский сад. Было повалено около 60 деревьев.

В Кропивницком сильные порывы ветра также снесли кровли 20 жилых домов. Было повалено три десятка деревьев, а из-за сильных осадков 4 домохозяйства оказались подтоплены.

Ураган в Кропивницком (фото: gre4ka.info)

Местные рассказали, что в городе также пронесся смерч. В сети показали видео природного явления в Кропивницком.

Видео: Смерч в Кропивницком пронесся 17 октября

Как пишет местное издание "Гречка", в результате непогоды три человека получили травмы.

Как рассказал мэр Кропивницкого Андрей Райкович, были повреждены электропровода и газопровод. В ближайшее время в горсовете проведут комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Видео: Штормовой ветер и смерч в Кропивницком 17 октября

Последствия непогоды помогут ликвидировать ГСЧС и Нацгвардия.

Видео: Смерч и последствия урагана в Кропивницком 17 октября

В селе Ивановка Кировоградской области была повреждена крыша спортзала школы на площади около 600 квадратных метров.

Сотрудники ГСЧС, спасатели и аварийные бригады коммунальщиков занимаются ликвидацией последствий разгулявшегося урагана.

Ранее сообщалось, что сегодня Киев поплыл после ливня, и появилось видео и фото, как авто ныряют по фары, а транспорт стал.