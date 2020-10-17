Руйнівний ураган зі смерчем і зливами обрушилися на Україну: з'явилося моторошне відео

Смерч і негода в Україні (колаж РБК-Україна)

Штормовий вітер і сильні дощі наробили лиха в Україні

Негода в Україні принесла чимало бід і руйнувань у двох областях. Через різке погіршення погодних умов, сильні дощі та потужний вітер постраждали Кропивницький і село неподалік, а також кілька населених пунктів у Миколаївській області.

На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв. Про це 17 жовтня передали в прес-службі ДСНС України.

Рятувальники розповіли, що під Миколаєвом у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району ураганний вітер зривав покрівлі будинків, виривав дерева з землі. Зокрема, були пошкоджені близько 40 будівель житлового сектору, три школи та один дитсадок. Було повалено близько 60 дерев.

У Кропивницькому сильні пориви вітру також знесли покрівлі 20 житлових будинків. Було знищено три десятки дерев, а через сильні опади 4 домогосподарства виявилися підтоплені.

Ураган у Кропивницькому (фото: gre4ka.info)

Місцеві розповіли, що в місті також пронісся смерч. У мережі показали відео природного явища у Кропивницькому.

Відео: Смерч у Кропивницькому пронісся 17 жовтня

Як пише місцеве видання "Гречка", в результаті негоди три людини отримали травми.

Як розповів мер Кропивницького Андрій Райкович, були пошкоджені електропроводи та газопровід. Найближчим часом у міськраді проведуть комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Відео: Штормовий вітер і смерч у Кропивницькому 17 жовтня

Наслідки негоди допоможуть ліквідувати ДСНС таНацгвардія.

Відео: Смерч і наслідки урагану в Кропивницькому 17 жовтня

В селі Іванівка Кіровоградської області було пошкоджено дах спортзалу школи на площі близько 600 квадратних метрів.

Співробітники ДСНС, рятувальники та аварійні бригади комунальників займаються ліквідацією наслідків урагану розгулялася.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Київ поплив після зливи, і з'явилося відео і фото, як авто пірнають по фари, а транспорт став.