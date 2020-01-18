ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разрушают мозг: врачи назвали опасные каждодневные напитки

STYLERЖизнь    18.01.2020 - 19:03
Разрушают мозг: врачи назвали опасные каждодневные напитки
Врачи назвали опасные каждодневные напитки (фото: pixabay.com)

Медики предупредили о последствиях ежедневного употребления некоторых напитков

Врачи предупредили об опасности популярных напитков, которые многие украинцы пьют каждый день. Среди них фруктовые соки, газированная вода и кофе. Какие негативные последствия могут возникнуть после их употребления - в материале Styler.

Соки, газировка и квас

Злоупотребление фруктовыми соками, сладкой газированной водой и квасом опасно высоким содержанием сахара. Регулярное употребление названых напитков влияет на кратковременную память, провоцирует нарушения в работе гиппокампа - области мозга, которая отвечает за запоминание.

Кофе

Злоупотребление кофе может привести к непоправимым последствиям для мозга. Медики предупреждают, что при слишком частом употреблении напитка повышается концентрация катехоламинов, что в итоге приводит к увеличению уровня кортизола (гормона стресса).

Энергетики

Многие люди привыкли ежедневно употреблять энергетические напитки, ожидая от них чудодейственного эффекта - пробуждения, повышения трудоспособности и так далее. Но медики предупреждают - энергетические напитки очень вредны.

В них содержится много кофеина и сахара, что наносит двойной удар по здоровью. А при постоянном употреблении энергетиков человек истощает внутренние запасы организма.

С каким популярным продуктом не стоит сочетать лекарства: может убить Украинцы будут лечиться абсолютно бесплатно: полный список услуг
Новости Украины медицина
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь