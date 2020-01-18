Разрушают мозг: врачи назвали опасные каждодневные напитки

Врачи назвали опасные каждодневные напитки (фото: pixabay.com)

Медики предупредили о последствиях ежедневного употребления некоторых напитков

Врачи предупредили об опасности популярных напитков, которые многие украинцы пьют каждый день. Среди них фруктовые соки, газированная вода и кофе. Какие негативные последствия могут возникнуть после их употребления - в материале Styler.

Соки, газировка и квас

Злоупотребление фруктовыми соками, сладкой газированной водой и квасом опасно высоким содержанием сахара. Регулярное употребление названых напитков влияет на кратковременную память, провоцирует нарушения в работе гиппокампа - области мозга, которая отвечает за запоминание.

Кофе

Злоупотребление кофе может привести к непоправимым последствиям для мозга. Медики предупреждают, что при слишком частом употреблении напитка повышается концентрация катехоламинов, что в итоге приводит к увеличению уровня кортизола (гормона стресса).

Энергетики

Многие люди привыкли ежедневно употреблять энергетические напитки, ожидая от них чудодейственного эффекта - пробуждения, повышения трудоспособности и так далее. Но медики предупреждают - энергетические напитки очень вредны.

В них содержится много кофеина и сахара, что наносит двойной удар по здоровью. А при постоянном употреблении энергетиков человек истощает внутренние запасы организма.