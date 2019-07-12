Разрисовали в цвета радуги: в сети увидели намек на ЛГБТ в школе под Львовом

Школу в селе Жовтанцы Каменка-Бугского района Львовской области разрисовали в цвета радуги. Директор Жанна Анкушина-Король выложила в Facebook снимок, на котором панели на лестнице раскрашены в семь цветов радуги. Однако кроме восхищения от креативности, в этом увидели намек на ЛГБТ-сообщество.

Отметим, что в цвета радуги разрисованная также и сама школа - на стене создан "радужный" мурал.

"Как изменить коричневые совковые панели "дешево и сердито"? Мы придумали - вот так. Дешево и Весело! Радужная тема - в тренде! Не перестаю благодарить наших технических работников", - написала директор.

Школу под Львовом разрисовали в цвета радуги (скрин: facebook.com)

Кое-кто из пользователей сети увидел в этом намек на ЛГБТ-сообщество, впрочем не все с этим согласны.

Радужные ЛГБТ-цвета "в тренде"? В школе? Это ужас, а не изменение совковых панелей.

Это радужные цвета! Никакого отношения к ЛГБТ не имеют. Сначала посмотрите, а потом критикуйте!

Кто какое видение имеет. Я просто увидела красивые панели, веселые. Воображение у вас ого-го!

Школу под Львовом разрисовали в цвета радуги (скрин: facebook.com)

К слову, директора харьковской школы №67 Лисичкину Елену обвинили в том, что она спаивает алкоголем несовершеннолетних.

Также мы писали о том, что во время выпускного в одной из школ Житомира разразился скандал из-за того, что "почетные гости" - депутаты и чиновники, приглашенные на школьный праздник, сидели на приготовленной для них специальной скамейке. При этом дети и пожилые люди были вынуждены стоять на жаре на своих двоих.