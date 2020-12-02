Разоблачен Instagram и фото третьей "дочери" Путина: 17-летняя копия отца

У Владимира Путина нашли "неучтенную" дочь, которую в 2003 году от президента РФ могла родить Светлана Кривоногих. Девочку зовут Елизавета, и она феноменально похожа на знаменитого отца.

Фото в соцсети "слил" журналист Ренат Давлетгильдеев. В Facebook он отметил, что у девочки есть чувство юмора и ведет она довольно беззаботную жизнь.

"Приснилось, что у Путина был инсульт, 31 декабря в новогоднем обращении он повторил слова Ельцина "я мухожук" и передал власть своей дочке от Светланы Кривоногих, а временным регентом назначил Сергея Собянина. Третья дочка, кстати, реально копия царя. И, кажется, даже с чувством юмора - танцует в тиктоке, дружит с симпатичным парнишкой в оффвайте.

Вероятная дочь Путина (фото: facebook.com/davletgildeev)

Елизавета, предполагаемая дочь Путина (видео: facebook.com/davletgildeev)

Девушка также ведет свою страничку в Instagram, где она называется Лиза Розова. Но, что интересно, старается "не светить" свое лицо.

Танцующего с Лизой молодого человека также идентифицировали. Это Роберт Скигин - внук Дмитрия Скигина, давнего знакомого президента РФ.

Выложил в сеть фото вероятной дочки Путина и журналист Петр Верзилов.

"Слушайте, а новая дочь Путина правда очень очень очень сильно на Путина похожа", - пишет он.

Елизавета Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)

Матерью Елизаветы, является Светлана Кривоногих - подруга Путина еще со времен Санкт-Петербурга. Сейчас ей 45 лет. В 2003 году Светлана родила дочь Елизавету, в метрике которой ее отчество указано как Владимировна.

Ранее мы писали, что Владимир Путин отличился неадекватным поведением, и момент сняли на видео.