Разгневал сеть: под Львовом военный хвастался своими лихачествами за рулем

22-летний военный из Львовской области похвастался в сети тем, как он проезжает на красный свет, вылетает на тротуар, ругается и пытается скрыться от полиции. Это вызвало негативную реакцию в пользователей сети, которые требуют наказания наглого нарушителя. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео, которое выложил военный Артем Панюта, видно, как Mercedes с молодыми людьми несется на красный свет по тротуару и по полосе общественного транспорта.

Военный лихачил под Львовом (видео: YouTube/ТСН)

Когда молодые люди увидели сотрудников полиции, то сразу же прибавили скорость и попытались скрыться от "копов". При этом в салоне автомобиля всем было очень весело.

Журналисты позвонили Панюте на мобильный телефон, и он заявил, что за рулем машины был не он, а его друг. Военнослужащий объяснил, что когда полиция остановила авто, то он хотел помочь другу избежать штраф, поэтому сел за руль.

В патрульной полиции Львова заявили, что будут устанавливать, кто именно был за рулем на момент совершения правонарушений. Если вина военного будет доказана, то его привлекут к административной ответственности.

В сюжете говорится также о том, что в 2017 и 2018 годах он совершил ДТП и ездил не пристегнутым. На других видео Панюты также видно, как он выезжает на встречную полосу, создавая при этом аварийную обстановку.