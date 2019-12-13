Раздели и завалили на пол: в Херсоне муж депутата горсовета устроил дебош в баре

В Херсоне муж депутата городского совета устроил драку в пивном баре в микрорайоне Салют (Восточный), а после инцидента грозился, что его супруга закроет заведение. На место прибыли полицейские и также жена дебошира Галина Луговая, чтобы разобраться в конфликте. Об этом рассказали на Telegram-канале паблика Политика.ks.

Также в сети опубликовано видео беседы правоохранителей с двумя сторонами - Сергеем Луговым и молодым человеком, с которым произошла драка. Муж депутата утверждает, что его избила группа молодчиков, которых вызвали сотрудники питейного заведения.

"Я не падал! Пришла толпа... их сейчас нету, которых они вызвали. Меня побили. Тут была лужа крови. Они уже все помыли", - утверждает Луговой.

Парень, с которым подрался муж депутата, рассказал о том, что сидел в баре один за стойкой, с Луговым произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

В Херсоне муж депутата горсовета устроил драку в баре (Фото: скриншот)

Отмечается, что первым размахивать кулаками стал муж депутата, после чего молодой человек ударил его в нос, что вызвало кровотечение. Затем в драку вступил друг Лугового и мужчины вместе его избили.

"Они меня полностью раздели. Завалили на пол, сняли с меня футболку и я начал с ними драться. Потом подошли какие-то мужики, и они совсем по-другому стали себя вести - и он, и его друг", - рассказал молодой человек.

Жена Лугового выслушала все, после чего принесла свои извенения за поведения мужа и заверила, что такое больше не повторится. Также депутат горсовета заявила сотрудникам бара о готовности обсуждать вопрос компенсации, если были повреждения имущества.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

В декларации Галины Луговой говорится, что ее муж работает в Антоновской школе № 21 Херсонского городского совета.

Фото: скрин declarations.com.ua