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Разборки со стрельбой под Харьковом: появилось видео нападения на "патриотов" Кивы

Харьковская область, Четверг 27 августа 2020 22:49
Разборки со стрельбой под Харьковом: появилось видео нападения на "патриотов" Кивы
Полиция в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Момент нападения сняли на видео очевидцы происшествия

Под Харьковом обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - за жизнь" и избили некоторых из них. В результате происшествия возле Люботина пострадали два человека, а нападавших уже задержали в Красноградском районе.

По словам главы МВД Арсена Авакова, каждого из участвующих в инциденте "ждет жесткая реакция". Об этом министр 27 августа написал в своем Twitter.

Чиновник отметил, что погибших нет, у пострадавших - легкие раны.

Также Аваков опубликовал фото с задержанными.

Разборки со стрельбой под Харьковом: появилось видео нападения на &quot;патриотов&quot; Кивы

Под Харьковом задержали нападавших на сторонников Кивы (фото: twitter.com/AvakovArsen)

В сети тем временем появилось видео момента нападения на автобус с людьми на трассе Харьков - Киев. Кадры сняты очевидцами происшествия и проезжающими мимо водителями.

На ролику видно, как молодые люди бьют стекла в автобусе, вытаскивают из транспорта сторонников Ильи Кивы (указанная организация является "детищем" народного депутата) и сильно избивают. Некоторых пинают ногами сразу несколько человек.

Видео: Под Харьковом напали на сторонников Кивы в автобусе и избили

Ранее правоохранители раскрыли подробности инцидента со стрельбой под Харьковом.

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