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Разбили бутылкой голову: в Киеве парни зверски напали на копа (видео)

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 07:11
Разбили бутылкой голову: в Киеве парни зверски напали на копа (видео)
Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парней, напавших на копа, оперативно задержали

В Киеве агрессивно настроенные молодые люди избили полицейского.  Об этом сообщил начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко на своей Facebook-странице.

Он рассказал, что полицейский был на службе, увидел конфликт между молодыми людьми и сделал им замечание. Хулиганы набросились на правоохранителя с кулаками, избили его и ударили бутылкой в голову.

"Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове", - написал Крищенко.

Разбили бутылкой голову: в Киеве парни зверски напали на копа (видео)Скриншот поста (Андрей Крищенко/Facebook)

Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского. Крищенко напомнил, что за нападение на полицейского закон наказывает до 15 лет лишения свободы или пожизненным заключением.

Как мы ранее писали, в центре Киева суицидник сталкивал "копа" с крыши и просился в Одессу (видео). Буйного мужчину на крыше Владимирского рынка удалось задержать и передать психиатрам.

Напомним, не так давно под Днепром женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из автомобиля на ходу. Когда 39-летняя женщина упала на проезжую часть, на нее совершила наезд легковушка. К счастью, происшествие не закончилось трагедией. Женщина осталась жива, однако сильно пострадала. 

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