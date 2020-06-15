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Туалет на улице и койка в прихожей: украинцев "заманивают" в домики по цене 3* отелей

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 14:40
Туалет на улице и койка в прихожей: украинцев "заманивают" в домики по цене 3* отелей
Отдых в Украине (коллаж РБК-Украина)

Владельцы частных пансионатов и квартир зазывают украинцев на местные курорты

Лето в Украине в самом разгаре и многих интересует вопрос, куда же поехать отдохнуть. В связи с пандемией коронавируса вопрос поездок заграницу отпал сам собой, пока что. Украинцам предлагают "демократичный отдых" местные курорты. Мы решили выяснить, что же обещают нашим согражданам за довольно немалые деньги на родных морях. Все подробности читайте в материале Styler.

Город Скадовск в Херсонской области вовсю зазывает туристов. Например, номер без удобств не на первой линии моря обойдется человеку от 300 гривен за сутки. Питание в эту сумму не входит. Парковка тоже оплачивается отдельно и стартует от 40 гривен в сутки.

Туалет на улице и койка в прихожей: украинцев &quot;заманивают&quot; в домики по цене 3* отелей

Туалет на улице и койка в прихожей: украинцев &quot;заманивают&quot; в домики по цене 3* отелей

Отдых в Скадовске (фото: skadowsk.com)

Далее можно рассмотреть отдых на берегу Черного моря, а именно на курорте Затока. Частный сектор "Южанка" предлагает посуточно домик, в котором могут жить до 15 человек. Цена за человека в сутки стартует от 150 гривен. Удобства на этаже, до моря 200 метров.

Туалет на улице и койка в прихожей: украинцев &quot;заманивают&quot; в домики по цене 3* отелейОтдых в Затоке в частном секторе (фото: travello.com.ua)

Отдых в Кирилловке в этом году также обойдется недешево. Номер без удобств и с общей кухней обойдется от 300 гривен за человека в сутки.

"Душ, туалет на территории. Горячая вода постоянно. Двор закрытого типа всего 12 номеров. Семейный отдых без шумных компаний", - пишут в объявлении.

Туалет на улице и койка в прихожей: украинцев &quot;заманивают&quot; в домики по цене 3* отелейОтдых в Кирилловке (фото: lovileto.com.ua/kirillovka)

Если просчитать, например, семью из трех человек и отдых на 10 дней по самой демократичной цене и добавить туда питание с расчетом 200 гривен на человека в день, то получится 12 тысяч гривен на семью на 10 дней, без учета проезда на курорт.

Если рассматривать отели в Турции по системе все включено и брать отель три звезды - то это будет стоить минимум 600 - 800 евро на семью.

Как мы ранее писали, названы самые интересные направления и цены по путешествиям в Украине.

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Автор: Людмила Жукова

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