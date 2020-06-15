Туалет на вулиці і ліжко в передпокої: українців "заманюють" в будиночки за ціною 3* готелів

Відпочинок в Україні (колаж РБК-Україна)

Власники приватних садиб та квартир кличуть українців на місцеві курорти

Літо в Україні у самому розпалі і багатьох цікавить питання, куди ж поїхати відпочити. У зв'язку з пандемією коронавірусу питання поїздок за кордон відпало саме собою, поки що. Українцям пропонують "демократичний відпочинок" місцеві курорти. Ми вирішили з'ясувати, що ж обіцяють нашим співгромадянам за досить чималі гроші на рідних морях. Всі подробиці читайте в матеріалі Styler.

Місто Скадовськ Херсонської області щосили закликає туристів. Наприклад, номер без зручностей не на першій лінії моря обійдеться людині від 300 гривень за добу. Харчування в цю суму не входить. Парковка теж оплачується окремо і стартує від 40 гривень на добу.

Відпочинок в Скадовську (фото: skadowsk.com)

Далі можна розглянути відпочинок на березі Чорного моря, а саме на курорті Затока. Приватний сектор "Южанка" пропонує подобово будиночок, в якому можуть жити до 15 осіб. Ціна за особу в добу стартує від 150 гривень. Зручності на поверсі, до моря 200 метрів.

Відпочинок в Затоці в приватному секторі (фото: travello.com.ua)

Відпочинок в Кирилівці в цьому році також обійдеться недешево. Номер без зручностей і з загальною кухнею обійдеться від 300 гривень за людину в добу.

"Душ, туалет на території. Гаряча вода постійно. Двір закритого типу всього 12 номерів. Сімейний відпочинок без галасливих компаній", - пишуть в оголошенні.

Відпочинок в Кирилівці (фото: lovileto.com.ua/kirillovka)

Якщо прорахувати, наприклад, сім'ю з трьох чоловік і відпочинок на 10 днів по самій демократичній ціні і додати туди харчування з розрахунку 200 гривень на людину в день, то вийде 12 тисяч гривень на сім'ю на 10 днів, без врахування проїзду на курорт.

Якщо розглядати готелі в Туреччині по системі все включено і брати готель три зірки - то це буде коштувати як мінімум 600 - 800 євро на сім'ю.

Як ми раніше писали, названі найцікавіші напрямки та ціни подорожей в Україні.

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Автор: Людмила Жукова