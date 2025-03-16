Раян Гослінг, Річард Гір, Том Генкс та інші: хто з голлівудських зірок "втік" з США і чому

Голлівудські зірки почали масово переїздити зі Сполучених штатів Америки ще після виборів у листопаді 2024 року, на яких перемогу здобув Дональд Трамп. Актори, телеведучі, режисери скуповують будинку в інших країнах.
Хто зі знаменитостей вже переїхав та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Знаменита телеведуча Еллен Дедженерес разом зі своєю дружиною Поршею де Россі вирішили покинути Каліфорнію та переїхати до Англії. Таке рішення стало відповіддю на результати президентських виборів у США.
Акторка та ведуча Розі О'Доннелл в одному зі своїх відео у соцмережах зізналася, що переїхала до Ірландії разом із 12-річною донькою Дакотою за кілька днів до інавгурації. Вона не планувала залишати США, але вирішила, що так буде краще для неї та її дитини. В неї також залишилися старші діти в Америці. О’Доннелл також заявила про намір отримати ірландське громадянство - має бабусю і дідуся звідти.
Розі О'Доннелл (скриншот)
Британська акторка, яка тривалий період проживала у США зі своїм колишнім чоловіком Джо Джонасом, вирішила повернутися до рідної Великої Британії. Її непокоїли ситуація з насильством у США, заборона абортів та політичний клімат.
Зірка "Відчайдушних домогосподарок" перебралася до Європи та тепер живе на дві країни: Іспанію та Мексику. Вона заперечує, що рішення про переїзд було пов’язано з політикою, називаючи основною причиною роботу. Раніше в мережі активно обговорювали можливий політичний підтекст в діях Єви, в одному з інтерв'ю вона скаржилася на нестабільність в країні, зокрема проблеми бездомності та високі податки в Каліфорнії.
Голлівудський актор Річард Гір продав ранчо в Коннектикуті та перебрався до Мадриду разом із дружиною Алехандрою Сільвою та дітьми. Він вважає, що це буде чудова можливість для його родини познайомитися з іспанською культурою. Тим паче його дружина - іспанка. Таке рішення пояснює компромісом, оскільки кохана сім років прожила з ним в США.
Оскароносний актор через листа в ЗМІ заявив, що тимчасово залишає США після виборів. Своє рішення назвав "політичною відпусткою" та натякнув, що повернеться лише у разі кардинальних змін у країні.
Зірка фільму "Барбі" разом із родиною перебралася до Великої Британії. Проте планує зберегти присутність у США, щоб продовжувати кар’єру та боротися за права жінок і латиноамериканців.
Відоме голлівудське подружжя також долучилося до хвилі еміграції американських зірок. Як відомо, вони стали одними зі знаменитостей, що придбали маєток у Великій Британії.
Зауважимо, що після перемоги Трампа на виборах 2024 року кількість багатих американців, які переселяються до Великої Британії, значно зросла. За даними рієлторів, на 30-40% збільшився попит на нерухомість у Лондоні. Велика Британія стала одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Також зірки активно їдуть до Іспанії, Італії та Нідерландів.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Metro, DailyMail, The Direct.