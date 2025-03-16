Раян Гослінг, Річард Гір, Том Генкс та інші: хто з голлівудських зірок "втік" з США і чому

Еллен Дедженерес та Порша де Россі

Знаменита телеведуча Еллен Дедженерес разом зі своєю дружиною Поршею де Россі вирішили покинути Каліфорнію та переїхати до Англії. Таке рішення стало відповіддю на результати президентських виборів у США.

Еллен Дедженерес та Порша де Россі (фото: instagram.com/ellendegeneres)

Розі О'Доннелл

Акторка та ведуча Розі О'Доннелл в одному зі своїх відео у соцмережах зізналася, що переїхала до Ірландії разом із 12-річною донькою Дакотою за кілька днів до інавгурації. Вона не планувала залишати США, але вирішила, що так буде краще для неї та її дитини. В неї також залишилися старші діти в Америці. О’Доннелл також заявила про намір отримати ірландське громадянство - має бабусю і дідуся звідти.

Розі О'Доннелл (скриншот)

Софі Тернер

Британська акторка, яка тривалий період проживала у США зі своїм колишнім чоловіком Джо Джонасом, вирішила повернутися до рідної Великої Британії. Її непокоїли ситуація з насильством у США, заборона абортів та політичний клімат.

Софі Тернер (фото: instagram.com/sophiet)

Єва Лонгорія

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" перебралася до Європи та тепер живе на дві країни: Іспанію та Мексику. Вона заперечує, що рішення про переїзд було пов’язано з політикою, називаючи основною причиною роботу. Раніше в мережі активно обговорювали можливий політичний підтекст в діях Єви, в одному з інтерв'ю вона скаржилася на нестабільність в країні, зокрема проблеми бездомності та високі податки в Каліфорнії.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Річард Гір

Голлівудський актор Річард Гір продав ранчо в Коннектикуті та перебрався до Мадриду разом із дружиною Алехандрою Сільвою та дітьми. Він вважає, що це буде чудова можливість для його родини познайомитися з іспанською культурою. Тим паче його дружина - іспанка. Таке рішення пояснює компромісом, оскільки кохана сім років прожила з ним в США.

Річард Гір (фото: GettyImages)

Том Генкс

Оскароносний актор через листа в ЗМІ заявив, що тимчасово залишає США після виборів. Своє рішення назвав "політичною відпусткою" та натякнув, що повернеться лише у разі кардинальних змін у країні.

Том Генкс (фото: instagram.com/tomhanks)

Америка Феррера

Зірка фільму "Барбі" разом із родиною перебралася до Великої Британії. Проте планує зберегти присутність у США, щоб продовжувати кар’єру та боротися за права жінок і латиноамериканців.

Америка Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)

Раян Гослінг та Єва Мендес

Відоме голлівудське подружжя також долучилося до хвилі еміграції американських зірок. Як відомо, вони стали одними зі знаменитостей, що придбали маєток у Великій Британії.

Раян Гослінг (фото: GettyImages)

Зауважимо, що після перемоги Трампа на виборах 2024 року кількість багатих американців, які переселяються до Великої Британії, значно зросла. За даними рієлторів, на 30-40% збільшився попит на нерухомість у Лондоні. Велика Британія стала одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Також зірки активно їдуть до Іспанії, Італії та Нідерландів.

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