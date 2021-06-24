"Растопите лед предубеждений". В центре Киева появился огромный айсберг

Как сообщает пресс-служба, айсберг символизирует стереотипы и предубеждения относительно благотворительных фондов: ведь именно из-за недоверия к этому сектору это 3% украинцев помогают через благотворительные фонды.

По словам директора Zagoriy Foundation Евгении Мазуренко, информационная кампания "Растопите лед предубеждений" призвана развенчать мифы о благотворительном секторе, изменить мнение общества о деятельности и привлечь внимание к системной работе благотворительных фондов. Она отметила, что только после того, как общество избавится стереотипов, можно построить доверительные и крепкие отношения, на которых основано развитие некоммерческого сектора.

"Согласно исследованиям Zagoriy Foundation, одно из крупнейших препятствий для развития культуры благотворительности в Украине - недоверие к благотворительным фондам. Чтобы изменить эту ситуацию, мы создали информационную кампанию "Растопите лед предубеждений". Проект многокомпонентный: часть вы увидите на Книжном Арсенале, часть - в городе, еще часть сможете прочитать на "Медиа Великих Историй" в разделе Спецпроекты. Главной задачей команды фонда было простым языком объяснить достаточно сложные процессы. Надеемся, результат заинтересует каждого", - говорит Мазуренко.

Zagoriy Foundation собрал самые распространённые стереотипы о работе благотворительных фондов, существующие в обществе. С их развенчанием можно ознакомиться по ссылке.