Растаможить "евробляху" теперь можно за копейки. Но повезло не всем

Верховная Рада одобрила новый закон о растаможке "евроблях" в Украине. Теперь стать счастливым легальным обладателем авто из Европы можно будет всего за плюс-минус 1000 евро. Но, как часто это бывает, эта преференция касается не всех украинцев.

Какие авто можно растаможивать, сколько это будет стоить согласно новому закону, и почему далеко не все фанаты "евроблях" довольны - читайте в материале Styler .

Что предполагает законопроект №4643-д

Итак. Этот законопроект, одобренный парламентом, касается автомобилей на европейской регистрации, которые заехали в Украину до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Стоимость растаможивания именно этих транспортных средств будет составлять около 1000 евро (примерно 34 тысячи гривен).

Таким образом законопроект охватывает все "евробляхи", ввезенные в Украину до начала 2021 года. Но.

Растаможить можно лишь авто одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Кроме того, автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам не менее Евро 2.

Как будет проходить растаможка по новым правилам

Отныне растаможивать "евробляхи" предлагается по такой простой формуле:

Ставка = ставка базовая + Vе + Fе

ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога:

Скриншот

Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, что составляет:

Скриншот

Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см на соответствующий коэффициент:

Скриншот

Отметим, что до того, как этот закон вступит в силу, сумма растаможки авто на еврономерах продолжит рассчитываться по формуле:

Акциз = ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст)

Что будет со штрафами?

Вместе с 4643-д нардепы поддержали и законопроект №4644-д. Документ вносит изменения в Таможенный кодекс и предлагает снизить штраф за незаконное пребывание авто на территории нашего государства с 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен.

После уплаты штрафа собственник авто сможет либо вывезти свою "ласточку" за рубеж, либо растаможить его в Украине.

К слову, деньги за растаможку и штрафы пойдут не в карманы чиновникам, как принято думать среди большого количества наших граждан, а на полезные дела. Например, на вакцинацию украинцев от коронавируса.

Новыми правилами довольны не все

Еще до принятия "компромиссного" законопроекта активисты требовали принять закон 3704, который предусматривает исключение норм, регулирующих налогообложение транспортных средств акцизным налогом.

Законопроект №3704

Недовольны украинцы, в частности, тем, что новый законопроект касается лишь "евроблях", ввезенных в Украину до конца прошлого года.

"А большая часть населения, которая захочет приобрести авто за границей, и дальше будет платить за растаможку немалые деньги. Это такое оно "счастье" от власти?" - жалуется нам один из активистов.

Кроме того, многие водители не довольны тем, что суммы в новом законопроекте указаны в евро.

"Вы не понимаете, что мы получаем заработную плату в национальной валюте? Почему в евро? Чтобы больше содрать с простых людей?" - возмущается сторонник законопроекта 3704.

Протест "евробляхеров" под Радой (фото: РБК-Украина)

Не очень рады закону про растаможку и... экологи

"Очень странно, что ценность владеть средством передвижения для депутатов в данном случае преобладает ценность дышать свежим воздухом", - говорит в комментарии нашему изданию экоактивист и сооснователь организации ReThink Роман Пучко.

Он напоминает, что около 80% загрязнения воздуха в городах - от выхлопов автомобилей.

"Соответственно, вместо того, чтобы в эру зеленого развития и заботы об окружающей среде, делать выгодной экологизацию мобильности и обеспечивать жителей базовыми потребностями (как чистый воздух) - снимается плата за загрязнение экстерналия. В доступном растаможивании нет ничего плохого, но оно должно касаться только тех ТС, которые соответствуют стандарту Евро 5 и выше, и имеют на момент ввоза исправный катализатор (или сажевый фильтр)", - подчеркивает Роман.